지난 15일 충남지사 후보에 확정
김태흠 현 충남지사와 맞대결

6·3 지방선거 더불어민주당 충청남도지사 후보로 확정된 박수현 의원(충남 공주·부여·청양)이 이달 말 사퇴할 것이라고 밝혔다.

지난달 31일 서울 영등포구 여의도 더불어민주당 당사에서 열린 충청남도지사 공직선거 후보자 선출을 위한 본경선 합동연설회에서 박수현 예비후보가 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스

지난달 31일 서울 영등포구 여의도 더불어민주당 당사에서 열린 충청남도지사 공직선거 후보자 선출을 위한 본경선 합동연설회에서 박수현 예비후보가 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스

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박 후보는 이날 YTN라디오 장성철의 뉴스명당과의 인터뷰에서 "이달 29일, 30일 양일 중에 사퇴가 이뤄질 것"이라고 말했다.


이어 박 후보는 "회기 중 의원직 사퇴는 본회의 의결을 거쳐야 하기 때문에 어렵다"며 "28일 회기가 끝나면 폐회 중의 의원직 사퇴는 국회의장에게 사직서를 제출하면 즉시 수리할 수 있다"고 설명했다.

그는 "국회의원 임기를 중간에 다 채우지 못하는 것도 죄스러운 일인데, 국회의원을 하루라도 더 비워두는 선택을 하는 것은 말도 안 된다"고 했다.


아울러 '전재수 부산시장 후보도 5월 사퇴가 아니라고 봐야 하나'라는 질문에 박 후보는 "그렇게 봐야 한다"며 "정청래 대표가 이미 그런 꼼수 쓸 생각이 없다고 선언했다"고 답했다.

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박 후보의 의원직 사퇴 이후 빈 자리에 정진석 전 비서실장이 출마한다는 목소리에 대해서는 "정 전 비서실장이 출마할 것이라는 비상식적인 예견을 할 수 없다"고 말했다. 이어 "민주주의와 국민, 국가 앞에 큰 잘못을 저지른 역사가 며칠 지나지 않았다"며 "윤석열 전 대통령을 보좌했던 대통령 비서실장 자리에 있었던 분으로서 아직 내란 청산과 개혁 작업이 진행 중이고, 대한민국 국가가 정상화되는 과정인데 국회의원 보궐선거 출마를 한다는 상상을 누가 할 수 있겠나"고 반문했다.


심성아 기자 heart@asiae.co.kr
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