중계문화공원에 대형 놀이기구 운영

서울 노원구(구청장 오승록)가 5월 2∼3일 이틀간 어린이날 축제 '노원 매직랜드-어드벤처 파크'를 개최한다.

축제는 중계동 등나무문화공원과 중계문화공원 두 곳에서 오전 10시부터 오후 5시까지 진행된다. 기존에는 롯데백화점 앞 노해로 7차선 도로를 통제해 열렸으나, 지난해부터 공원으로 장소를 옮겼다. 자연 친화적 분위기에 대한 학부모 호응이 커 올해는 행사 기간을 이틀로 늘렸다.

2025 어린이날 축제 중 버블 매직쇼를 관람하는 모습. 노원구 제공. AD 원본보기 아이콘

가장 눈길을 끄는 곳은 중계문화공원에 조성되는 놀이동산이다. 타가디스코와 미니 바이킹, 유로번지, 플라이트, 회전그네, 회전목마, 미니기차 등 대형 놀이기구 7종이 운영돼 테마파크 수준의 체험을 제공한다.

중계문화공원 일대에는 가족 단위 방문객을 위한 야외도서관도 조성된다. 공원 녹지를 활용한 북큐레이션과 북쉼터가 운영되며, 벌룬·복화술·바이올린 공연도 함께 선보인다.

등나무문화공원에서는 다채로운 무대공연이 펼쳐진다. 2일 오전 10시 30분 '일루전 매직쇼' 식전공연을 시작으로 인기 캐릭터 '브레드이발소', '니니키즈', '레인보우버블젬'의 싱어롱쇼가 이어진다. 풍선쇼와 서커스, 마임 등 전문 공연팀의 퍼포먼스도 준비됐다.

체험 프로그램도 풍성하다. '캐릭터존'에는 페이스페인팅과 에어바운스, 야구 게임, 블록 놀이터가 마련된다. '체험 부스'에는 소방관·경찰관 직업체험과 동화나라 미니마켓, 이글이글 태양보기 등 총 12개 프로그램이 운영된다. 모든 놀이기구와 체험비는 3000원 이하로 책정해 부담을 낮췄다.

중계문화공원과 등나무문화공원을 잇는 녹지연결로에는 '정글탐험 어드벤처' 테마가 적용된다. 정글 콘셉트의 포토존과 체험요소를 배치해 공원 사이 이동 구간도 탐험처럼 즐길 수 있도록 했다.

안전관리에도 만전을 기한다. 축제 기간 500명의 안전·운영요원을 배치해 놀이기구 시설 안전 점검과 현장 질서 유지를 맡는다. 이동형 재난상황실과 구급차, 의료진도 상주한다.

환경 보호를 위해 푸드트럭에는 친환경 용기가 사용된다. 수유실을 설치하고 행사장 인근 유관시설의 화장실을 개방해 쾌적한 환경을 제공할 계획이다.

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오승록 노원구청장은 "멀리 떠나지 않아도 집 근처 공원에서 아이들이 마음껏 웃고 즐길 수 있도록 놀이동산을 준비해봤다"며 "이번 축제가 아이들에게는 상상력을, 가족들에게는 소중한 추억을 선물하는 기회가 되기를 바란다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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