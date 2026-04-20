경기 안산시(시장 이민근)는 지난 17일 시청 제1회의실에서 '3기 신도시 개발방향 및 대응전략 마련 협업TF 킥오프 회의'를 개최하고 장상지구 등 3기 신도시 개발과 관련한 논의에 착수했다고 20일 밝혔다.

허남석 부시장이 17일 안산시청 제1회의실에서 '3기 신도시 개발방향 및 대응전략 마련 협업TF 킥오프 회의'를 주재하고 있다. 안산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 회의는 안산시와 한국토지주택공사(LH), 안산도시공사 관계자 등 20여 명이 참석해 지구계획과 사업 추진 현황을 공유하고 부서별 대응과제를 논의했다.

회의에서는 사업시행자인 LH가 장상지구 및 인근 3기 신도시의 지구계획, 공사 추진 현황, 향후 개발 방향과 주요 일정을 설명했다. 특히 광역교통망 구축, 기반시설 확충, 생활SOC 배치 등 도시 전반의 개발 방향이 중점적으로 다뤄졌다.

이어 신도시 개발 과정에서 예상되는 주요 현안에 대한 부서별 대응과제와 협력 방안도 논의됐다. 주요 안건으로는 ▲신안산선 장하역(가칭) 신설 ▲서해안고속도로 장상지구 나들목 개설 ▲폐기물처리시설 관련 민원 대응 ▲공원 기능 확보 및 중복시설 조정 ▲상·하수도 기반시설 확충 ▲장사시설 설치 ▲자족시설 개발 등이 포함됐다.

안산시는 이번 회의를 계기로 협업TF를 중심으로 지구계획 단계부터 기반시설과 도시 기능이 균형 있게 반영될 수 있도록 협의를 이어갈 계획이다. 아울러 신도시 개발 관련 주요 현안에도 체계적으로 대응해 나갈 방침이다.

AD

이민근 안산시장은 "3기 신도시 개발은 도시의 미래와 직결되는 중요한 사업"이라며 "부서 간 협업을 바탕으로 주요 현안에 대응하고 완성도 높은 도시 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

안산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>