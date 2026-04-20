유럽 메이저 부품 기업 공급 계약

2027년 첫 양산 예정

데이터 전송 속도 3배 빨라져

LG이노텍이 최첨단 와이파이 기술을 적용한 '차량용 와이파이7 통신 모듈'을 유럽 메이저 부품 기업에 공급한다고 20일 밝혔다. 수주 규모는 약 1000억원 수준으로 2027년부터 첫 양산 한다.

LG이노텍의 '차량용 와이파이7 통신 모듈'은 독일 전장부품 고객이 생산하는 AVN(오디오·비디오·내비게이션)에 내장된 형태로 글로벌 완성차 업체에 최종 공급될 예정이다.

LG이노텍의 최첨단 ‘차량용 와이파이7 통신 모듈’. LG이노텍 AD 원본보기 아이콘

2005년부터 독보적인 차량 무선통신 기술을 축적해 온 LG이노텍은 이번 수주를 통해 글로벌 차량 커넥티비티 시장 선도 입지를 한층 확고히 할 수 있게 됐다.

LG이노텍의 '차량용 와이파이7 통신 모듈'은 기존 와이파이6E(6세대 확장)보다 채널당 대역폭(전파가 이동하는 길의 너비)이 두 배 늘어난 320㎒ 초광대역폭을 지원한다. 이에 따라 데이터 전송 속도가 3배 이상 빨라졌다.

제품에는 4K-QAM(직교진폭변조) 기술이 적용됐다. QAM은 디지털 데이터를 아날로그 신호로 변환해 무선으로 전송하는 기술을 뜻하는데, QAM 값이 클수록 한 번에 더 많은 데이터를 전송할 수 있다. 와이파이7은 기존 대비 4배 높은 4096(4K) QAM을 지원한다. 이 덕분에 LG이노텍의 '차량용 와이파이7 통신 모듈'은 신호 전송 한 번에 처리할 수 있는 데이터가 기존보다 20% 늘었다.

또 LG이노텍은 다중안테나(MIMO) 기술을 활용해, '차량용 와이파이7 통신 모듈'에 2개의 안테나를 탑재했다. 안테나가 한 개만 있을 경우 놓칠 수 있는 신호를 모두 잡아줄 수 있어, 신호 손실을 최소화할 수 있다. 차량 내 다수의 기기가 접속해 대용량 데이터를 송수신해도, 끊김이 없이 초고속 와이파이를 이용할 수 있는 비결이다.

LG이노텍의 '차량용 와이파이7 통신 모듈'은 퀄컴의 통신칩, RF회로, 안테나 등 150여개의 부품이 내장돼 있다. 모듈의 크기는 신용카드의 1/6 수준으로 작고 슬림하다. 부품 플랫폼화를 선호하는 완성차 고객의 니즈를 반영해, 기존 제품과 호환 적용이 가능하도록 동일한 사이즈로 출시됐다.

이 제품은 영하 40℃부터 영상 105℃까지 극한의 외부 온도에서도 내구성을 유지한다. 대용량 콘텐츠 전송 시 발생하는 발열에도, 한겨울 외부 주차로 장시간 저온에 노출돼도 쉽게 변형되지 않는다. 회로 접합부의 표면적을 넓혀 반복되는 수축·팽창을 견딜 수 있도록 개발됐기 때문이다.

LG이노텍은 이번 수주를 시작으로 유럽?일본 완성차 고객을 대상으로 '차량용 와이파이7 통신 모듈' 프로모션을 활발히 진행 중이다.

LG이노텍은 AVN을 넘어 RSE(뒷좌석 엔터테인먼트) 시스템, TCU(자동차용 통신 장비), DCU(통합제어시스템) 등으로 '차량용 와이파이7 통신 모듈'을 적용할 수 있는 영역을 확대해 나간다는 계획이다.

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문혁수 사장은 "특히 차량용 AP 모듈 매출이 올해 4분기부터 본격 발생하는 등 모빌리티 솔루션 매출이 당분간 연평균 20%씩 늘어나며 성장이 가속화될 전망"이라며 "LG이노텍은 앞으로도 차별화된 주행 경험을 제공하는 혁신 솔루션을 지속 선보이며 시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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