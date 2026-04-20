월요일인 20일은 백곡을 기름지게 하는 봄비가 내린다는 절기 '곡우'를 맞아 전국이 대체로 흐린 가운데 오전부터 오후 사이 대부분 지역에 가끔 봄비가 내리겠다.

기상청에 따르면 제주도는 늦은 오후까지, 중부지방(강원동해안 제외)과 전북, 전남권북부, 경상권내륙은 오전부터 오후 사이 비가 오는 곳이 있겠다. 새벽에는 충청권과 전북동부에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳도 있겠다. 예상 강수량은 ▲서울·인천·경기·서해5도 5㎜ 미만 ▲강원내륙·산지 5㎜ 미만 ▲대전·세종·충남·충북 5㎜ 미만 ▲광주·전남북부·전북 5㎜ 미만 ▲대구·경북내륙·북동산지·경남내륙 5㎜ 미만 ▲제주도(19일부터) 5~20㎜다.

봄비가 내리는 서울 중구 세종대로를 지나는 시민들이 발걸음을 서두르고 있다. 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

비가 내리는 지역에선 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러울 수 있어 교통안전에 유의해야 한다. 또 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳도 있겠으니 안전사고에 주의해야겠다.

아침 최저기온은 10~15도, 낮 최고기온은 16~25도로 예상된다. 아침까지 평년(최저 5~11도)보다 높다가 낮부터는 평년(최고 17~22도)과 비슷하겠다. 낮 최고기온은 ▲서울 19도 ▲인천 16도 ▲강릉 24도 ▲대전 19도 ▲대구 23도 ▲광주 19도 ▲부산 21도 ▲제주 20도로 예상된다.

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미세먼지는 수도권·충청권·광주·전북·제주권은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통' 수준을 보이겠다. 오후부터 북서풍을 따라 유입되는 황사의 영향으로 미세먼지 농도가 더 높아지겠다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



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