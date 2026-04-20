국토부 항공교통서비스 평가… 국적사 중 유일 국내·국제선 모두 최고 등급

에어부산(대표 정병섭)이 국토교통부 주관 항공교통서비스 평가에서 국제선 운항 신뢰성 부문 '매우 우수' 등급을 10년 연속 획득했다.

에어부산은 지난 17일 발표된 '2025년도 항공교통서비스 평가'에서 운항 신뢰성 부문 국내·국제선 모두 '매우 우수' 평가를 받았다. 특히 국제선 부문에서는 2016년부터 10년 연속 최고 등급을 유지하며 안정적인 운항 관리 역량을 입증했다.

운항 신뢰성은 항공편 정시성을 종합적으로 평가하는 지표로, 올해부터는 장시간 지연율(국내선 1시간 이상, 국제선 2시간 이상)이 새롭게 반영됐으며, 최고 등급(A)의 기준도 기존 80점에서 90점으로 강화됐다.

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에어부산은 정시성 향상을 위해 매월 정시성 위원회를 운영하며 ▲공항별 교통량 분석 ▲운영 환경 변화 대응 ▲지연 관리 대상편 선정과 항공기 연결 패턴 조정 등을 통해 반복 지연을 개선하고 있다. 또한 운항통제실 중심의 체계적인 모니터링과 사전 예방 정비 강화 등 다각적인 노력을 이어오고 있다.

에어부산 관계자는 "이번 성과는 고객과의 약속을 지키기 위해 전 임직원이 함께 노력한 결과"라며 "철저한 정시 운항 관리와 안전 운항으로 고객 신뢰를 더욱 높여 나가겠다"고 전했다.

운항관리사들이 에어부산 운항통제실에서 항공기 운항 상황을 실시간으로 모니터링하고 있다.[사진 제공=에어부산] AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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