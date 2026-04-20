경기 시흥시는 중동 정세 불안 장기화에 따른 고물가 등으로 위기가구 증가가 우려됨에 따라, 4월 16일부터 5월 29일까지 복지 사각지대에 놓인 취약계층을 선제적으로 집중 발굴·지원한다.

시흥시청 전경. 시흥시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 현재 가동 중인 '중동 상황 관련 비상 대응 전담조직(TF)'과 연계해 민생경제 안정 대책을 추진하는 한편, 경제적 어려움이 가중되는 가구가 제도권 밖에서 소외되지 않도록 복지 안전망을 한층 강화할 방침이다.

앞서 시는 지난 1월부터 3월까지 1차 복지 사각지대 발굴조사를 추진해 총 1990건의 위기가구를 발굴했으며, 이 중 1907건에 대해 기초생활보장, 통합사례관리, 민간 후원 연계 등 맞춤형 서비스를 지원했다.

이번 2차 집중 발굴 기간에는 고용보험 상실, 실직, 관리비 체납, 금융연체 등 어려움을 겪는 취약 가구와 소득 인정액이 낮아 기초 생계급여 수급이 가능하거나, 차상위 계층 중 주거·교육급여 신청이 가능한 대상자도 함께 찾아내 취약계층의 권리 구제에 나설 방침이다.

주요 추진 사항은 ▲인공지능(AI)과 빅데이터를 활용해 위기 신호가 감지된 가구를 신속히 발굴하고 긴급복지지원으로 연계하며 ▲고립·고독사 위험 가구 예방 및 관리지원 ▲노인, 장애인, 아동 등 생애주기별 취약가구에 대한 보호와 통합돌봄서비스 연계를 강화한다. 또한 ▲긴급복지지원 ▲주거취약가구 지원 등 맞춤형 복지서비스를 제공할 계획이다.

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심윤식 복지국장은 "고물가와 에너지 가격 상승 등으로 경제적 어려움이 커지는 상황에서 제도권 밖 위기가구가 소외되지 않도록 더욱 촘촘한 발굴·지원 체계를 운영하겠다"라며 "민생 안정을 최우선으로 두고 위기가구 보호에 최선을 다하겠다"고 말했다.

시흥=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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