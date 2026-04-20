경기도, 20일부터 18개월간 연구용역 돌입

서울대 산학협력단 수행…세제 혜택·투자 유치 기대

9월 정부 '1차 시범지구' 지정 신청 목표로 속도전

경기도가 연천, 파주, 포천 등 접경지역 3개 시·군을 남북 평화와 경제 성장의 거점으로 만들기 위한 '평화경제특구' 지정 준비에 본격적으로 시동을 걸었다.

경기도청 전경. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

경기도는 20일 '경기도 평화경제특구 개발계획 수립 연구용역'에 착수하며 후보지별 특색에 맞는 실행계획 마련에 들어갔다고 밝혔다. 이는 정부가 2026~2027년에 걸쳐 전국에 총 4개 내외의 특구를 조성하겠다고 발표한 데 따른 선제적 조치다.

이번 연구용역은 서울대학교 산학협력단이 맡아 2027년 10월까지 18개월간 진행된다. 연구 범위는 경기도 후보지로 선정된 연천군, 파주시, 포천시의 지역별 여건과 강점을 반영한 맞춤형 개발계획 수립이다. 핵심 과업은 연천·파주·포천의 지역 여건을 분석해 ▲산업 ▲관광 ▲투자 유치 전략을 세우고, 이를 뒷받침할 ▲토지 이용 및 기반 시설 계획을 수립하는 것이다.

평화경제특구로 지정되면 해당 지역에는 파격적인 혜택이 주어진다. 법인세와 지방세 등 세금 감면은 물론, 각종 부담금 면제와 자금 지원이 이뤄진다. 도는 이를 통해 단순한 산업단지를 넘어 관광과 문화가 결합된 '복합형 특구'를 조성한다는 구상이다.

경기도는 5월 중 착수보고회를 개최해 추진 방향을 공유하고 해당 시·군과 정례 실무협의회를 운영하며 현장 의견을 반영한 계획을 수립할 방침이다.

도는 특화 전략 마련 및 개발계획 구체화를 통해 올해 9월에 시작될 1차 지구(시범지구) 지정과 내년 8월 2차 지구 지정에 차질없이 대응할 예정이다.

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박현석 평화협력국장은 "평화경제특구는 접경지역을 규제와 단절의 공간에서 성장과 기회의 공간으로 전환할 수 있는 새로운 국가 발전모델"이라며 "경기도는 관련 기본계획 고시 이후 가장 먼저 개발계획 수립 절차에 착수하며, 특구 지정 경쟁에서도 선제적으로 준비에 나섰다. 차질없이 준비해 특구지정이 이뤄지도록 하겠다"고 말했다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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