코스피 전고점 돌파 가능할까…SK하이닉스 실적 주목 [1분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①[마켓]코스피 사상 최고치 돌파 여부 주목
②[원자재]미국산 원유, 아시아 수요 폭증
③[방산]"북한, 핵무기 생산 능력 증대"
MARKET INDEX : Year to date
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Top3 NEWS
■ [마켓 ING]다시 '육천피', 전고점 돌파할까
○주간 코스피 예상 밴드 5700~6400선
○지정학적 불확실성에 변동성 여전
○23일 SK하이닉스 실적 발표 주목
○지정학적 불확실성에 변동성 여전
○23일 SK하이닉스 실적 발표 주목
■ 중동산 원유 막힌 亞, 미국산 쟁탈전
○걸프 연안행 유조선 두배 급증
○美수출량도 7개월래 최고
○트럼프 이란 협상 지렛대 활용
○美수출량도 7개월래 최고
○트럼프 이란 협상 지렛대 활용
■ 북핵시설 '확장에 확장'… 잇단 경고음[양낙규의 Defence Club]
○IAEA 사무총장 "북한 핵활동 크게 확대"
○한미 군당국, 북한지역 30여곳 예의 주시
○북, 핵무기 생산할 재료·제조시설 충분
○한미 군당국, 북한지역 30여곳 예의 주시
○북, 핵무기 생산할 재료·제조시설 충분
1분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.
꼭 봐야 할 주요 뉴스삼전·하닉 또 '폭락'은 아니겠지…구글 터보퀀트,...
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