4·19혁명 66주년 맞아 SNS 게시

"내란 종식, 민주주의 바로 세우겠다"

정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 4·19 혁명 66주년을 맞은 19일 "4·19 정신은 내란을 종식하고 민주주의를 다시 바로 세우는 출발점"이라며 "이 정신을 서울시정의 흔들리지 않는 기준으로 삼겠다"고 했다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 지난 14일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 문화·관광 분야 공약을 발표하고 있다. 정원오 후보 캠프 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

정 후보는 이날 페이스북에서 "대한민국의 민주주의는 결코 우연히 주어지지 않았다"며 "3·15 부정선거에 맞선 마산 시민들의 외침과 김주열 열사의 희생이 잠들어 있던 국민의 분노를 일깨웠고, 마침내 4·19 혁명으로 이어졌다"고 했다.

아울러 "그 정신은 4·19에 머물지 않았다"며 "부마항쟁과 5·18 민주화운동, 6월 항쟁을 거쳐 12·3 계엄의 밤에도 시민들은 다시 민주주의를 지켜냈다"고 덧붙였다.

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끝으로 그는 "시민과 함께 민주주의를 지키고, 더 공정하고 더 투명한 서울을 만드는 데 끝까지 책임을 다하겠다"고 강조했다.

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



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