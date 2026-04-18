이란 해군 "해협 통과 못해"

호르무즈 해협을 통과하는 유조선. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이란 군부가 18일(현지시간) 호르무즈 해협의 재봉쇄를 발표하면서 선박 피격이 연이어 발생했다. 이란 정부가 전일 이스라엘과 레바논의 휴전이 결정된 후 호르무즈 해협을 일시 개방한다고 발표한 지 하루 만이다.

영국 해사 무역기구(UKMTO)는 18일 이란 이슬람혁명수비대와 연계된 고속공격정이 오만 인근 호르무즈 해협을 지나는 유조선 1척을 공격했다는 신고가 접수됐다고 밝혔다.

UKMTO는 유조선 선장을 인용해 고속공격정 2척이 오만 북동쪽 20해리(약 37㎞) 지점에서 무선 교신을 통한 경고 없이 발포했으며 선박과 승무원은 모두 안전하다고 전했다.

UKMTO는 또 오만 북동부 25해리(약 46㎞) 해상에서 컨테이너선 한 척이 불상의 발사체에 공격당했다는 신고도 접수했다. 피격으로 컨테이너 일부가 파손됐으나 이에 따른 화재나 환경 영향은 없었다고 한다. 즉각적인 사상자 보고는 없었다.

해운 업계 소식통에 따르면 일부 선박은 18일 '호르무즈 해협은 다시 닫혔다. 선박들은 통과할 수 없다'는 이란 해군의 무전을 받았다고 한다.

선박 추적 데이터에 따르면 해협이 재개방됐던 지난 17일과 18일 이란 라라크섬과 가까운 항로로 통항한 선박은 주로 서방 외 국가 선적의 비교적 노후한 배들이었다. 이 가운데는 제재 대상 선박도 4척 포함됐다.

혁명수비대의 한 대변인은 이란이 협상으로 사전에 합의된 제한된 수의 유조선과 상선에 통로를 열어줬다고 밝혔다. 다른 선박들도 해협에 접근하는 것으로 목격됐으나 이란군이 미국의 봉쇄 지속을 이유로 엄격한 통제를 유지하겠다고 밝힌 이후에는 키를 돌리고 있다.

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선박 추적 데이터를 보면 이날 오전 카타르 라스라판에서 출발한 액화천연가스(LNG) 운반선 5척이 해협에 접근하고 있었다. 지난 2월 28일 이란 전쟁 발발 이후 호르무즈 해협을 통과한 LNG 운반선은 없다.

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr



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