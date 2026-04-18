서울·광주·부산서 개최

한국디자인진흥원은 '굿디자인코리아 2026(GOOD DESIGN KOREA 2026·우수디자인상품선정)' 선정 계획을 알릴 지역별 순회 설명회를 개최한다고 18일 밝혔다.

굿디자인코리아는 디자인이 우수한 상품에 정부인증 GD(GOOD DESIGN KOREA) 마크를 부여하는 대한민국 대표 디자인 선정 제도로, 1985년부터 시행돼 올해로 42회를 맞이했다.

'굿디자인코리아 2026' 지역별 순회 설명회 안내 이미지. 한국디자인진흥원 AD 원본보기 아이콘

이번 설명회는 지역 디자인 산업 활성화와 기업들이 제도 이해도를 높이기 위해 마련됐다. 오는 22일 한국디자인진흥원에서 열리는 서울 지역 설명회를 시작으로, 28일 광주디자인진흥원에서 광주 지역 설명회를, 30일 부산디자인진흥원에서 부산 지역 설명회를 각각 개최할 예정이다.

설명회는 ▲얼리버드 접수 제도 및 혜택 안내 ▲현물·서류 통합 심사 등 개편된 심사 프로세스 설명 ▲대한민국디자인전람회 및 대한민국디자인대상 사업 설명 순으로 진행될 예정이다.

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강윤주 한국디자인진흥원 원장은 "현장 중심의 설명회를 통해 전국의 역량 있는 기업들이 보다 쉽게 제도에 참여할 수 있도록 돕겠다"며 "혁신적인 디자인이 발굴되고 글로벌 시장으로 확산할 수 있도록 지속해서 지원할 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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