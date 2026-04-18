선거구 통합에 경선방법 일부 조정

증원 의석·본선 기호 권리당원 투표로 결정

더불어민주당 광주시당이 광역의원 선거구 획정 변경에 따라 후보자 경선 방법 일부를 조정하고 투표 일정을 하루 순연하기로 했다. 선거구 통합으로 늘어난 의석은 1차 경선 이후 낙선자를 대상으로 추가 권리당원 투표를 통해 선출하고, 본선 기호 순번 역시 통합 선거구 전체 권리당원 투표로 결정할 예정이다.

더불어민주당 광주시당은 제9회 전국동시지방선거 광주 광역의원 선거구 획정 변경에 따라 후보자 경선 방법과 경선 일정을 일부 변경할 예정이라고 18일 밝혔다.

시당에 따르면 선거구 통합 및 의원 정수 증원이 이뤄진 동남갑·북구갑·북구을·광산구을을 포함한 모든 선거구는 기존에 확정된 경선 방법과 후보자를 그대로 유지한 채 1차 경선을 진행한다. 다만 중앙당 당무위원회의 당규 부칙 신설과 의결 절차에 필요한 행정적 소요 시간을 고려해 투표 일정은 기존 4월 20~21일에서 4월 21~22일로 하루 순연됐다. 경선은 기존과 동일하게 권리당원 ARS 투표 방식으로 진행된다.

중대선거구제 도입에 따라 의원 정수가 늘어난 선거구는 1차 경선 이후 추가 절차를 거친다. 1차 경선에서 선출되지 못한 후보자 가운데 2차 경선 참여를 희망하는 후보자를 대상으로 통합 선거구 전체 권리당원 투표를 실시해 1명을 추가 선출할 예정이다.

본선 기호 순번도 통합 선거구 전체 권리당원 투표로 결정된다. 1차 경선에서 선출된 후보자를 대상으로 투표를 진행해 본선 기호(가·나 등)를 확정하고, 증원된 후보자는 후순위로 배치한다.

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양부남 민주당 광주시당 위원장은 "선거구 통합에 따라 통합 지역구 전체 당원들의 의사를 공정하게 반영하는 것이 이번 시행안의 핵심"이라며 "중앙당 절차로 일정이 하루 조정됐지만, 당원이 주인이 되는 민주적 절차를 통해 본선에서 경쟁력 있는 후보 진용을 갖추겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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