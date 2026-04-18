이란 군부 "미국 봉쇄 때문에 호르무즈 해협 통제 재개"

이란 군부가 호르무즈 해협 통제를 재개한다고 18일(현지시간) 밝혔다.

AFP 통신 등에 따르면 이날 이란군을 통합지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부의 에브라힘 졸파가리 대변인은 자국 언론에 "불행하게도 미국이 봉쇄라 부르는 해적행위를 계속하고 있다"며 "이 때문에 호르무즈 해협에 대한 통제가 재개됐다"고 밝혔다. 이어 "해협은 (이란)군의 강한 통제와 지휘 아래 있다"고 했다.

앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 전날 레바논 휴전 발효에 따라 호르무즈 해협 통행 제한을 일시 해제한다고 밝힌 바 있다. 아라그치 장관은 "레바논 휴전 상황을 반영해 남은 휴전 기간 호르무즈 해협을 통과하는 모든 상선의 항해를 전면 허용한다"며 "(호르무즈를 통과하는 상선은) 이란 항만해사청이 앞서 공지한 '조정된 경로'를 따라야 한다"고 했다.

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미국은 대이란 해상 봉쇄를 유지하고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 "이란과 거래가 100% 완료되기 전까지 이란 해상 봉쇄는 전면 유지될 것"이라고 밝힌 바 있다. 중동 지역 미군을 관할하는 미 중부사령부의 브래드 쿠퍼 사령관도 미군은 이란 해상 봉쇄를 필요한 기간 내내 유지할 역량을 갖추고 있다며 "트럼프 대통령이 유지하라고 지시하는 한 (봉쇄는) 계속될 것"이라고 강조했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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