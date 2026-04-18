종전 중재국 파키스탄, 2차회담 준비…이란 대표단 호위계획

미국과 이란 간 2차 종전협상 중재국인 파키스탄이 이란 대표단 호위 계획을 세우는 등 회담 준비를 진행하고 있다.

18일(현지시간) 파키스탄 매체 등에 따르면 전날 아킬 말릭 파키스탄 법무장관은 파키스탄 정부가 보안 조치를 포함한 2차 회담 준비를 마쳤다고 밝혔다.

말릭 장관은 지난 11∼12일 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 열린 1차 회담에 이어 이번에는 더욱 강화된 보안 대책을 마련했다고 전했다. 회담 시기에 대해서는 "구체적인 날짜나 시간은 말할 수 없지만, 다음 주는 파키스탄, 특히 이슬라마바드에 매우 중요한 주가 될 것으로 보인다"고 했다.

도널드 트럼프 미국 행정부 관계자와 이란 당국자들로부터 양국 간 회담이 오는 20일 파키스탄에서 열릴 것으로 보인다는 언급이 각각 나오기도 했다.

말릭 장관은 "내 생각에 다음 회담에서는 협상이 포함되지 않을 것"이라면서 "모든 것이 마무리돼 합의서에 서명할 준비가 됐음을 알리는 장이 될 것이다"라고 관측했다.

AD

보안 조치와 관련해 파키스탄군은 이란 측이 요청할 경우 공군 전투기 등을 동원, 이란 대표단을 태우고 파키스탄으로 오는 항공편을 호위할 것으로 전해지기도 했다. 앞서 지난 1차 회담이 결렬로 끝난 뒤 파키스탄 공군은 약 24대의 전투기와 공중조기경보통제기(AWACS)를 동원, 항공편으로 귀국하는 이란 대표단을 호위한 것으로 알려졌다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>