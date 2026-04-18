SBS '궁금한 이야기Y' 출연 "저희 보며 욕설"

정성호 법무부 장관 "억울함 남기지 않겠다"

고(故) 김창민 감독을 폭행해 사망케 한 피의자가 방송 인터뷰를 통해 해당 사건에 대해 억울함을 호소했다.

궁금한 이야기Y 화면 캡처 AD 원본보기 아이콘

지난 17일 SBS '궁금한 이야기 Y'는 김창민 감독 집단 폭행 사망 사건을 다루며 피의자 단독 인터뷰를 공개했다.

앞서 김 감독은 지난해 10월 20일 새벽 1일 발달장애아들과 식사를 위해 경기 구리시의 한 식당을 찾았다가 다른 테이블에 있던 남성들과 소음 문제로 시비가 붙으며 폭행당한 끝에 사망했다.

공개된 식당 폐쇄회로(CC)TV 영상에서 한 남성이 뒤에서 김 감독의 목을 졸라 쓰러뜨리는가 하면, 또 다른 남성이 이미 쓰러진 김 감독을 길바닥에 끌고 가 화면 밖으로 사라지는 장면이 담겨 있었다.

약 1시간 뒤 인근 병원으로 이송된 김 감독은 얼굴 곳곳에 멍 자국이 있었고, 귀 안에도 피가 고여 있는 상태였다. 김 감독은 끝내 의식을 회복하지 못했다. 그는 지난해 11월 7일 뇌사 판정을 받아 장기기증으로 4명에게 새 생명을 나눈 뒤 세상을 떠났다.

핵심 가해자로 지목된 이 씨는 방송 인터뷰에서 "고인이 되신 김창민 감독님한테 일단 진짜 사죄를 엄청나게 드리고 싶다"면서도 "제 입장에선 사실관계에 대해서 점점 더 멀어지는 상황이 계속 생기는 것"이라고 주장했다.

그는 "술집에 가서 술 마시면서 떠들 수 있지 않냐"며 "김 감독님이 저희를 보며 욕설을 하시면서 'XX들아, 조용히 좀 처먹어라' 그렇게 얘기하자마자 제가 바로 '죄송합니다'하면서 고개를 숙였다"고 했다.

이 씨는 무차별 폭행이 있었다는 의혹도 일축하며 여러 대를 때려 김 감독을 사망에 이르게 한 것이 아니라 3대만 때렸다고 반박했다.

그러나 당시 현장을 지켜본 목격자는 "아기가 아빠 끌려갔으니까 여기서 소변 두 번 누고"라며 "그 아기는 불안하겠지"라고 말했고, 이 씨의 동행인도 당시 상황에 대해 "여러 차례 폭행했다"며 "굉장히 심각했다"고 전했다.

경찰은 당초 가해자 6명 중 이 씨만 피의자로 특정해 구속영장을 신청했지만, 검찰이 보완을 요구하며 반려했다. 이후 경찰은 보완 수사를 거쳐 상해치사 혐의로 이 씨 등 2명에 대해 다시 구속영장을 신청했다.

그러나 의정부지법 남양주지원은 "(피의자들의) 주거가 일정하고 증거인멸 우려가 없다"며 영장을 기각했다. 피의자들은 불구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.

AD

해당 사건이 언론을 통해 알려지며 부실 수사 논란이 일자 정성호 법무부 장관은 지난 7일 자신의 페이스북을 통해 "검찰은 사건의 전모를 규명하고 가해자를 법의 심판대에 올리기 위해 경찰로부터 사건을 송치받은 뒤 전담팀을 구성해 보완 수사에 착수했다"며 "법무부는 고인이 된 피해자와 유가족의 억울함이 한 점도 남지 않도록 하겠다"고 밝혔다.

이소진 기자 adsurdism@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>