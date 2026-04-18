이상일 시장, 성복동 주민들과 면담

“경제성 제고 방안 다각도 검토 중”

주민들, 문화·체육시설 등 센터 건립 요청

이상일 시장 “복합문화복지센터 실현 방안 모색”

경기 용인특례시(시장 이상일)가 수지구 성복동 주민들의 오랜 숙원 사업인 '복합문화체육복지센터' 건립을 위해 사업 경제성을 높이는 연구에 착수하며 실현 가능성을 모색하고 있다.

이상일 용인특례시장이 지난 17일 수지구 성복동 복합문화체육복지센터 건립에 대한 내용을 지역 주민들에게 설명하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

용인특례시는 지난 17일 이상일 시장이 성복동 177번지 일대 시설 건립을 요구하며 집단민원을 제기한 성동마을LG빌리지1차아파트 입주자대표회의 관계자 등 주민 9명과 만나 현안을 논의했다고 18일 밝혔다.

해당 부지는 지난 2014년 경기도교육청이 특수학교 설립을 추진했으나 주민 반대로 무산된 이후 장기간 방치돼 있다. 이에 주민들은 서명부를 시에 접수하며 문화·체육시설, 청소년 문화의 집, 복지관 등이 어우러진 복합 시설 건립을 강력히 요청하고 있다.

용인특례시는 이상일 시장 취임 후인 2022년 12월 학교 용지에서 공공청사 및 문화시설 부지로 변경하며 무분별한 민간 개발 가능성을 차단하고 공공 개발의 발판을 마련한 바 있다.

사업 추진의 최대 난관은 경제성(B/C) 확보에 있다. 2023년 9월 수립된 성복동 복합문화센터 건립 추진계획에 따라 진행된 지방행정연구원의 타당성 조사에서 '경제성 부족'이라는 결과가 나오며 제동이 걸린 상태다.

용인특례시는 이 사업을 추진하기 위해 2025년 6월 용인시정연구원에 경제성을 높일 수 있는 방안을 연구해 달라고 의뢰한 상태다.

이상일 시장은 면담에서 "해당 부지 13필지 중 11필지가 사유지여서 막대한 토지보상비가 발생하기 때문에 경제성 수치를 맞추기 어려운 실정"이라고 솔직한 상황을 설명했다.

용인특례시는 주민 수요 분석, 경제성을 높이는 유사 사례 연구, 수익 창출 방안 등과 관련한 시정연구원의 연구 결과가 나오면 이를 면밀히 검토해서 사업 추진 동력을 키울 방침이다.

이상일 용인특례시장이 17일 수지구 성복동 복합문화체육복지센터 건립에 대한 내용을 지역 주민들에게 설명하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

이상일 시장은 "성복동 해당 부지의 13필지 중 11곳이 사유지여서 토지보상비 규모가 매우 크기 때문에 경제성이 잘 나오지 않고 있어 지방행정연구원이 브레이크를 걸고 있다"며 "용인시정연구원이 복합문화체육복지센터 건립을 위해 경제성을 높이는 방안을 연구하고 있고, 시도 시정연구원과 소통을 통해 사업을 실현할 수 있는 길을 다각도로 찾고 있다"고 말했다.

이어 이 시장은 "시가 미르휴먼센터와 도서관, 복지관, 청소년 문화의집 등 시민을 위한 생활 인프라 확충에 심혈을 기울이며 공을 많이 들여왔고, 성복동에도 시민을 위한 훌륭한 시설이 세워지는 것이 바람직하다는 판단에 따라 2022년 12월 해당 부지를 공공청사·문화시설 부지로 용도를 바꿨다"고 설명했다.

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그러면서 "반도체 국가산단 조성 등 용인 발전을 위한 핵심 사업을 시가 차질 없이 진행해서 재정을 많이 확보하고, 시민을 위한 시설 투자를 확대하는 노력을 기울이도록 하겠다"고 덧붙였다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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