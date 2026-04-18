[안산시 승격 40주년] ASV 경제자유구역으로 '제2의 도약'

수도권 유일 R&D 중심 경제자유구역 지정…실행 단계 진입

2만여 제조 기업 기반으로 ‘로봇 실증 테스트베드’ 구축

2032년까지 생산 유발 8조4000억원·고용 창출 3만명 기대

신안산선 한양대역 12월 개통 예정…여의도 25분 시대 열려

경기 안산시가 시 승격 40주년을 맞아 과거 제조업 중심의 산업 구조를 탈피하고 '첨단 로봇 도시'로의 제2의 도약을 공식화했다. 그 변화의 중심에는 최근 산업통상자원부로부터 경제자유구역으로 최종 지정·고시된 '안산사이언스밸리(ASV)'가 있다.

안산사이언스밸리(ASV)는 한양대 ERICA 캠퍼스를 중심으로 경기테크노파크, 한국생산기술연구원, 한국전기연구원 등 국내 최고 수준의 국책 연구기관들이 밀집한 산·학·연 클러스터다.

이민근 안산시장이 지난 2025년 11월 6일 일산 킨텍스에서 열린 '2025 로보월드' 에서 사이언스벨리 지구 안산시 투자유치 설명회 발표를 하고 있다. 안산시 제공 AD 원본보기 아이콘

서울 25분대, 연구 인프라 집약…'ASV'의 압도적 경쟁력

18일 안산시에 따르면 시가 민선 8기 출범 이후 핵심 과제로 추진해 온 '안산사이언스밸리'가 지난 1월 경기경제자유구역으로 신규 지정되며 본격적인 실행 단계에 돌입했다. 안산시는 이를 통해 노후화된 반월·시화 국가산업단지의 체질을 개선하고, 안산을 세계적인 '첨단 로봇 도시'로 도약시키겠다는 포부다.

특히 이곳은 신안산선 한양대역이 개통되면 여의도까지 25분 만에 닿을 수 있는 초역세권 입지를 자랑한다. 안산시는 이러한 지리적 이점과 연구 역량을 결합해 국내 최초의 '첨단산업 R&D 중심 경제자유구역'을 만든다는 구상이다. 2032년까지 약 4105억원을 투자해 생산 유발 8조4000억원, 약 3만명의 고용 창출 효과를 기대하고 있다.

경제자유구역은 외국인 투자유치를 기반으로 국가 전략산업을 집중 육성하는 경제특구다. 지정 시 입지 혜택, 세금 감면, 인허가 간소화 등 다양한 인센티브가 제공되며, 국제학교 설립과 대규모 복합개발도 가능해 도시 전반에 걸친 경제적 파급 효과가 크다.

시는 향후 실시계획 수립과 기반 시설 구축, 인재·투자유치 전략 마련 등을 속도감 있게 추진할 계획이다. 특히 신안산선 한양대역 개통과 89블록 복합개발, 주변 산업단지 고도화 사업과 연계해 도시 생활환경과 산업 생태계를 함께 혁신하는 '로봇 시티 안산' 전략을 단계적으로 실행해 나갈 방침이다.

이민근 안산시장이 지난 3월 20일 로보티즈 본사를 방문해 ASV 경제자유구역 투자유치를 위한 설명을 하고 있다. 안산시 제공 원본보기 아이콘

R&D 집적·역세권 입지 결합… ASV, 경제자유구역 경쟁력 부각

ASV 경제자유구역은 안산시 상록구 사동 산166번지 일원 1.66㎢(약 50만평) 규모로, 한양대 ERICA를 중심으로 경기테크노파크, 한국생산기술연구원, 한국산업기술시험원, 한국전기연구원 등 국책 연구기관과 강소기업이 집적된 수도권 대표 산학연 클러스터다.

안산시는 안산사이언스밸리의 뛰어난 연구·혁신 역량을 기반으로 국내 최초 첨단산업 R&D 중심 경제자유구역 개발을 추진한다. 급행 기준 신안산선 한양대역에서 여의도까지 25분대라는 우수한 서울 접근성과 함께 쾌적한 정주 환경(그랑시티 자이, 스마트시티 89블록 개발 등)을 갖추고 있다. 아울러, 인접한 반월·시화국가산업단지와 디지털전환(DX)·인공지능전환(AX) 산업과의 연계를 통해 국내 경제자유구역 가운데서도 높은 입지 경쟁력과 성장 잠재력을 갖춘 지역으로 평가받고 있다.

부지별 기능은 ▲제3토취장(산업 용지) 앵커기업 및 지원시설 ▲제2토취장 국제학교(외국교육기관) 및 기업연구소 ▲89블럭 북측 업무·연구개발(R&D)·마이스(MICE)·상업 복합개발 ▲한양대 ERICA 부지 도시첨단산업단지(캠퍼스혁신파크) 및 글로벌 R&D 타운 등으로 계획됐다. 아울러 상대적으로 높은 용적률(준주거·상업지구 등)을 적용해 수도권 도심형 경제자유구역에 부합하는 개발 구상을 계획 중이다.

외국인투자기업에는 입지 혜택과 세제 감면, 규제 특례, 인허가 지원 등 다양한 인센티브가 제공돼 글로벌 첨단기업과 스타트업 유치 여건이 한층 강화될 전망이다.

ASV지구 종합계획도. 안산시 제공 원본보기 아이콘

2만 제조기업 기반 실증 테스트베드… '로봇산업 전환' 본격화

지난 3년간 안산시는 개발계획 수립과 투자유치, 기업·협회·기관 네트워킹 등 경제자유구역 지정 사업에 집중해 왔다. 이번 지정은 '로봇 시티 안산'과 '기업친화도시 안산'을 향한 일관된 행정의 결과로, 미래산업 중심 창업생태계로의 전환을 본격화하는 계기가 되고 있다.

ASV 경제자유구역에는 카카오 데이터센터와 인테그리스테크놀러지센터, ㈜에이로봇을 비롯해 AI·첨단로봇 분야 기업들의 관심이 이어지고 있다.

특히 ASV 경제자유구역은 반월·시화국가산업단지와 맞닿아 있어 약 2만개 제조기업을 기반으로 물류·생산·검사·안전관리 등 다양한 산업 현장에서 로봇 기술을 실제로 적용·검증할 수 있는 전국 최대 규모의 실증 테스트베드로 기능하고 있다.

이민근 안산시장은 지난달 서울 로보티즈 본사를 방문해 로봇 산업 인프라와 투자 환경을 소개하는 기업설명회(IR)를 진행하며 기업 유치에 나섰다. 또한 안산시는 청년창업펀드 2호를 통해 현장형 로봇 기술을 보유한 기업 ㈜와트와 AI 반도체 설계(IP)분야의 딥테크 스타트업 ㈜아티크론 등 기술 기반 유망 기업에 대한 투자가 이뤄지도록 하며 전략적 기업 유치와 산업 생태계 확장을 구체화하고 있다.

지난달에는 독일 기업 22개 사로 구성된 경제사절단이 ASV 경제자유구역 현장을 방문해 투자 환경과 산업 인프라를 확인하며, 로봇 기술 실증 여건에 높은 관심을 보였다.

안산시는 앞으로도 해외 정부 기관과 글로벌기업, 투자기관과의 협력을 확대해 ASV 경제자유구역을 대한민국을 대표하는 첨단로봇 도시이자 기업이 찾는 도시로 육성해 나갈 계획이다.

ASV 경제자유구역 디지털전환허브 내 구축된 조립용 로봇. 안산시 제공 원본보기 아이콘

아울러 ▲로봇 특화 성장 인프라 구축 ▲로봇 전문 인력 양성체계 구축 ▲로봇 도입 기업 지원 ▲로봇 생태계 거버넌스 구축 등 4대 전략을 담은 '로봇산업 육성 기본계획'을 수립해 산업 전반의 체질 개선과 미래 성장동력 확보를 동시에 추진할 방침이다.

노후화된 반월·시화 국가산업단지의 경쟁력 회복을 위해 로봇 기술 도입을 본격화하고, 수도권 최초·전국 최대 규모의 '로봇직업교육센터'를 통해 2028년까지 약 5720명의 전문 인력을 양성할 예정이다.

또한 올해는 AX(인공지능 전환) 실증 산단 구축과 휴머노이드 로봇 보급·실증 사업을 통해 제조 현장의 위험 공정을 대체하고, 중소기업의 로봇 도입 부담을 줄이는 지원체계도 마련하고 있다.

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이민근 안산시장은 "안산은 이제 AI와 첨단 로봇 산업을 선도하는 도시로 거듭날 것"이라며 "경제자유구역의 성과가 시민들의 일자리와 삶의 질 향상으로 직접 이어지도록 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.

안산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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