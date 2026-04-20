내달 청령포·선돌·장릉 등 방문

영월 청령포 AD 원본보기 아이콘

국가유산청은 다음 달 5회에 걸쳐 영화 '왕과 사는 남자'의 배경이 된 강원 영월에서 국가유산 답사 프로그램을 운영한다고 20일 밝혔다.

단종의 유배지였던 청령포를 비롯해 선돌, 한반도 지형 등 영월의 대표 명승과 단종이 잠든 장릉을 전문가 해설과 함께 돌아본다. 일반 회차 4회(5월 12일, 14~15일, 19~20일, 26~27일)와 특별 회차 1회(5월 21~22일)로 구분해 진행한다.

특별 회차 대상은 정부 초청 외국인 장학생 마흔 명으로 구성된 글로벌 국가유산 홍보대사들이다. 허민 국가유산청장이 직접 맞이한다. 일반 회차는 서울·부산·광주 등 주요 거점 도시에서 출발한다.

AD

회차당 참여 인원은 서른 명이다. 숙박·식비는 개인 부담이다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>