아산 주거복합 단지 ‘아산 경남아너스빌 랜드마크49’ 5월 공급

고층 주거 단지는 도심 스카이라인을 형성하며, 조망과 개방감, 채광을 확보할 수 있는 물리적 특징이 있다. 층고에 따른 시야 확보와 외부 간섭 감소로 일조권 및 거주 환경을 조성한다.

이러한 특성을 바탕으로 층수와 설계, 커뮤니티 시설 등을 반영한 단지가 다수 공급되고 있다.

충남 아산시 온천동 일원에는 주거복합 단지인 '아산 경남아너스빌 랜드마크49'가 공급될 예정이다.

해당 단지는 전용면적 84·89·105㎡ 아파트 467가구와 105㎡ 오피스텔 32실로 구성되며, 49층 높이로 건립된다.

단지 5층에는 피트니스센터와 골프연습장, 체지방 및 혈압 측정이 가능한 웰니스 라운지가 마련된다. 실내 어린이 놀이터와 북카페 등 커뮤니티 시설도 들어설 계획이다.

커뮤니티 시설은 한 층에 일괄 조성되어 동선을 구성했다. 입주민은 단지 내에서 해당 시설들을 이용할 수 있다.

또한 주거생활 케어 플랫폼 '홈닉'이 도입되며, 주차 공간은 세대당 1.53대로 계획되었다.

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견본주택은 충남 아산시 온천동 일대에 마련되며, 5월 중 개관할 예정이다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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