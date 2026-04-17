NYT "중간선거 앞두고 여론 고려"

도널드 트럼프 미국 대통령이 트럼프 1기 행정부 출신 에리카 슈워츠 전 부 의무총감을 질병통제예방센터(CDC) 국장에 지명했다.

16일(현지시간) 트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 "탁월한 역량을 갖춘 에리카 슈워츠 박사를 CDC 국장으로 지명하게 돼 영광으로 생각한다"며 "그녀는 스타"라고 밝혔다.

미 CDC 본부. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

슈워츠 지명자는 트럼프 1기 행정부에서 부 의무총감을 역임한 인물로, 브라운대 학부와 의대를 졸업해 미군 군의관을 지냈다. 그는 미 해안경비대에서 근무하는 동안 질병 감시와 예방접종 프로그램을 총괄했다.

CDC 국장은 상원 인준을 거친 뒤 정식 임명된다.

뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 슈워츠 지명자는 백신 찬성론자로서 공개적으로 백신과 예방의학을 지지해온 '백신 찬성론자'다.

앞서 수전 모나레즈 전 CDC 국장은 '백신 회의론자'인 로버트 케네디 주니어 보건복지부 장관과 갈등을 빚다가 취임 한 달도 채우지 못하고 지난해 8월 말 해임됐다. 케네디 장관은 그간 공개적으로 백신에 대한 불신을 표출해왔고, 모나레즈 전 국장은 당시 백신 연구 삭감, 자문위원회 해체 등 케네디 장관의 백신 정책 노선 변경을 거부했다. 모나레즈 전 국장의 해임 이후 약 8개월간 CDC 국장 자리는 공석으로, 짐 오닐 보건복지부 차관, 제이 바타차리아 국립보건원(NIH) 원장 등이 국장 대행을 겸임해왔다.

NYT는 이번 지명에 대해 오는 11월 중간선거를 앞두고 트럼프 행정부가 케네디 장관의 '백신 회의론'에서 벗어나고 있다는 강력한 신호라고 분석했다. 백신 정책은 자녀를 둔 유권자들의 표심과 직결되는 사안인 만큼, 정치적 고려가 반영된 것이라는 분석이다.

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한편 이날 트럼프 대통령은 월마트 고위 임원인 션 슬로벤스키를 CDC 부국장 겸 최고운영책임자(COO)에, 제니퍼 슈포드 텍사스주 보건국장을 CDC 부국장 겸 최고의료책임자(CMO)에, 사라 브레너 전 식품의약청(FDA) 국장 대행을 보건복지부 장관의 공중보건 수석고문에 지명했다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



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