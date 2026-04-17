성남종합버스터미널 정상화 1년

신상진 시장, 현장 방문 시설 운영 상황 점검

폐업 위기 딛고 1년 만에 48개 노선 안정적 운영

신상진 성남시장이 지난 16일 정상 운영 재개 1주년을 맞은 성남종합버스터미널(야탑버스터미널)을 방문해 현장 점검에 나섰다. 최근 국제분쟁 장기화로 인한 에너지 수급 불안 속에서도 터미널이 안정적인 광역 교통 거점 역할을 수행하고 있는지 직접 확인하기 위해서다.

신상진 성남시장이 최근 국제분쟁 장기화에 따른 에너지 수급 불안 상황 속에서도 정상 운영 재개 1년을 맞은 성남종합버스터미널(야탑버스터미널)을 16일 방문해 운영 현황을 점검하고 있다. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

성남종합버스터미널은 2021년 기존 운영업체의 휴업 신청 이후 경영난을 극복하지 못해 2022년 말 영업이 종료됐으며, 시는 시민 불편을 최소화하기 위해 2023년 1월부터 터미널 앞 도로변에 임시터미널을 설치·운영해 왔다. 이후 신규 운영자 공모를 거쳐 ㈜NSP를 최종 선정·승인하면서 2025년 3월 정상 운영이 재개됐다. 당시 17개 운수업체 33개 노선으로 시작해 현재는 48개 노선으로 확대되는 등 1년 이상 안정적으로 운영되고 있다.

신상진 성남시장은 이날 성남종합버스터미널을 방문해 시설을 순회하며 승·하차장과 매표소 등 주요 시설을 점검하고, 에너지 위기에 따른 노선 변경, 감차, 배차 간격 조정 등 운영 영향 여부를 확인했다.

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현장 점검 과정에서 성남 시민 김모 씨는 "터미널이 다시 운영되면서 임시터미널 때보다 훨씬 편리해졌다"며 "앞으로도 안정적으로 운영될 수 있도록 잘 관리해 주길 바란다"고 말했다.

신상진 성남시장이 최근 국제분쟁 장기화에 따른 에너지 수급 불안 상황 속에서도 정상 운영 재개 1년을 맞은 성남종합버스터미널(야탑버스터미널)을 16일 방문해 운영 현황을 점검하고 있다. 성남시 제공 원본보기 아이콘

신상 시장은 "성남종합버스터미널의 정상 운영은 시민 이동 편의 회복의 출발점"이라며 "에너지 수급 불안 상황 속에서도 노선 감축이나 이용 불편이 발생하지 않도록 철저히 관리해 나가겠다"고 말했다.

성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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