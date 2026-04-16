지난주 미국의 신규 실업수당 청구 건수가 전망치를 하회하며 2월 이후 최대 주간 감소폭을 기록했다.


미국 노동부는 지난주(4월5일~11일) 신규 실업수당 청구 건수가 전주 대비 1만1000건 감소한 20만7000건으로 집계됐다고 16일(현지시간) 밝혔다.

이는 다우존스가 집계한 전문가 전망치(21만5000건)에 못 미치는 수치다. 다만 이번 집계 기간에는 부활절 휴일이 포함돼 휴일 전후의 변동성이 반영됐을 가능성이 있다.

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2주 이상 실업수당을 신청한 '계속 실업수당' 청구 건수는 3월29일~4월4일 주간 181만8000건으로 나타났다. 이는 전주 대비 3만1000건 증가한 수치다.

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr
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