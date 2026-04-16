박경수·최진수 본부장 임명

한전KDN에 새롭게 취임한 박경수 전력지능화안전본부장(왼쪽부터)과 최진수 전력ICT본부장이 임명장을 받고 있다. 한전KDN AD 원본보기 아이콘

한전KDN은 16일 박경수 전력지능화안전본부장과 최진수 전력ICT본부장을 신임 상임이사로 선임했다고 밝혔다.

박경수 전력지능화안전본부장은 1984년 한국전력공사에 입사해 ICT인프라운영센터장, ICT기획실장, ICT기획처장, 경북본부장 등을 역임한 정보통신 분야 전문가다.

최진수 전력ICT본부장은 1994년 한전KDN에 입사해 ICT사업개발실장, 감사실장, 신사업개발본부장 등을 거친 내부 전문가로, 회사 주요 사업과 조직 전반에 대한 이해도가 높은 것으로 평가된다.

이번에 선임된 두 상임이사는 부사장과 본부장 역할을 겸하게 되며, 임기는 2년이다.

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한전KDN은 이번 인사를 통해 전력 ICT 기반의 디지털 전환과 안전·운영 역량을 강화하고, 에너지 산업 전반의 효율성을 높이는 데 주력할 방침이다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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