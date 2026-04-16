RCP 전동기 국산화·고리2호기 계속운전 조명

우수 연구자·부서 포상

김회천 한국수력원자력 사장(가운데)이 대전 한수원 중앙연구원에서 열린 ‘연구개발(R&D) 성과공유회’에서 전시된 연구개발 성과물을 살펴보고 있다. 한국수력원자력. AD 원본보기 아이콘

한국수력원자력은 16일 대전 중앙연구원에서 '연구·개발(R&D) 성과공유회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 그간 추진해 온 연구개발 성과를 점검하고, 현장에서 도출된 기술 성과를 조직 전반으로 확산하기 위해 마련됐다. 행사엔 연구개발 종사자 200여 명이 참석했다.

한수원은 이날 혁신적 성과를 창출한 사내 우수 연구자 7명과 11개 우수 연구부서를 선정해 포상했다. 특히 표준형 원전의 원자로냉각재펌프(RCP) 전동기 국산화 개발 성공과 고리 2호기 계속운전 달성 등 실질적인 기술 성과가 주요 사례로 소개됐다.

아울러 지난해 수행한 주요 연구 실적과 우수 성과 사례에 대한 공유와 논의도 함께 진행됐다.

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장희승 한수원 품질기술본부장은 "세계 에너지 시장의 흐름을 읽는 전략적 시야를 바탕으로 현장의 목소리를 반영해 실질적인 문제를 해결하는 것이 연구의 출발점"이라며 "앞으로도 연구개발 분야에서 퍼스트 무버로서 사회적 책임을 다하고 혁신 기술 확보에 매진해달라"고 말했다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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