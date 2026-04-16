오르는 코스피에 역행, 외국인들 줄기차게 팔았다…국고채 금리, 전 구간 상승

16일 서울 채권시장은 전반적인 금리 상승 흐름을 보이며 약세로 거래를 마쳤다. 주식시장이 강세를 보였음에도 불구하고 채권 금리는 일제히 올랐다.

이날 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일 대비 1.2bp 상승한 연 3.340%를 기록했다. 장기물 역시 상승세를 이어갔다. 10년물 금리는 2.0bp 오른 연 3.675%로 마감했으며, 5년물과 2년물은 각각 2.0bp, 0.6bp 상승해 연 3.536%, 연 3.205%를 나타냈다.

초장기물 금리도 함께 올랐다. 20년물은 1.9bp 상승한 연 3.640%를 기록했고, 30년물과 50년물은 각각 1.3bp, 1.2bp 올라 연 3.542%, 연 3.412%로 집계됐다.

수급 측면에서는 외국인의 매도세가 눈에 띄었다. 외국인은 3년 국채선물을 1,674계약, 10년 국채선물을 5,096계약 순매도하며 금리 상승 압력에 영향을 줬다.

한편 이날 주식시장은 코스피가 약 2% 상승하는 등 강세 흐름을 이어갔지만, 채권시장은 반대로 움직였다. 이는 전날 미국 증시 상승에도 불구하고 미국 국채 금리가 상승한 영향이 반영된 것으로 풀이된다. 특히 미국 10년물 금리가 4.3% 수준에 근접하면서 글로벌 금리 상승 압력이 이어졌다.

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여기에 이란 전쟁으로 인해 국제 유가가 급등한 점도 시장의 부담 요인으로 작용했다. 투자자들은 유가 상승이 물가에 미칠 파급 효과를 주의 깊게 살피고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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