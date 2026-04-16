美 이벤트 회사 소송 제기

친선경기 출전 않고 관람만

'축구의 신' 리오넬 메시(38·인터 마이애미)가 미국의 한 이벤트 회사로부터 소송을 당했다. 그가 미국에서 열린 국가대표팀 친선경기와 관련한 계약을 지키지 않고 경기에 불참해 막대한 손해를 봤다는 것이다.

AP 통신은 16일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미에 본사를 둔 이벤트 프로모터 '비드 뮤직 그룹'이 지난달 현지 법원에 메시와 아르헨티나축구협회(AFA)를 상대로 사기 및 계약 위반 혐의로 소송을 제기했다고 보도했다.

리오넬 메시. EPA연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

고소장에 따르면 비드 측은 지난해 여름 AFA와 700만달러(약 103억원) 상당의 계약을 하고 같은 해 10월 미국에서 열린 아르헨티나와 베네수엘라, 푸에르토리코의 국가대표팀 친선경기를 독점적으로 기획·홍보할 권리를 확보하는 대가로 티켓, 중계 및 스폰서 이익을 갖기로 했다. 비드 측은 메시가 부상이 아닌 한 각 경기에서 최소 30분 이상 출전하기로 돼 있었다고 주장했다.

하지만 메시는 지난해 10월10일 열린 베네수엘라전(1-0 승리)에 출전하지 않고 경기장 스카이박스에서 가족, 지인들과 함께 관람만 했다.

다음 날 메시는 인터 마이애미의 미국 메이저리그사커(MLS) 애틀랜타 유나이티드와 경기에서 풀타임을 뛰며 두 골을 넣어 팀의 4-0 승리를 주도했다. 이후 메시는 3일 뒤인 14일 열린 아르헨티나와 푸에르토리코의 친선경기(6-0 승리)에도 출전했다.

당초 이 경기는 시카고에서 열릴 예정이었지만, 저조한 티켓 판매율과 이민 단속 상황 등의 영향으로 플로리다주로 장소가 변경됐다. AFA는 티켓 가격을 25달러까지 낮췄고 애초 예정됐던 경기장보다 규모도 더 작았지만 결국 관중석은 다 채워지지 않았다. 비드 측은 정확한 손해배상 금액은 명시하지 않았으나 메시가 출전하지 않은 것과 부진한 티켓 판매로 수백만달러의 손실을 봤다고 주장했다.

AD

한편 과거 크리스티아누 호날두도 이와 유사한 상황을 겪으며 소송을 당한 적이 있다. 그는 2019년 이탈리아 프로축구 유벤투스의 방한 경기 때 경기에 나서지 않고 벤치를 지켜 수만 명 팬들의 분노를 불러일으켰다. 이후 주최사에 대한 손해배상 및 위약금 청구 소송이 잇따르기도 했다.

김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>