'축구의 신' 메시도 노쇼 논란…사기·계약위반 혐의 피소
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美 이벤트 회사 소송 제기
친선경기 출전 않고 관람만
'축구의 신' 리오넬 메시(38·인터 마이애미)가 미국의 한 이벤트 회사로부터 소송을 당했다. 그가 미국에서 열린 국가대표팀 친선경기와 관련한 계약을 지키지 않고 경기에 불참해 막대한 손해를 봤다는 것이다.
AP 통신은 16일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미에 본사를 둔 이벤트 프로모터 '비드 뮤직 그룹'이 지난달 현지 법원에 메시와 아르헨티나축구협회(AFA)를 상대로 사기 및 계약 위반 혐의로 소송을 제기했다고 보도했다.
리오넬 메시. EPA연합뉴스
고소장에 따르면 비드 측은 지난해 여름 AFA와 700만달러(약 103억원) 상당의 계약을 하고 같은 해 10월 미국에서 열린 아르헨티나와 베네수엘라, 푸에르토리코의 국가대표팀 친선경기를 독점적으로 기획·홍보할 권리를 확보하는 대가로 티켓, 중계 및 스폰서 이익을 갖기로 했다. 비드 측은 메시가 부상이 아닌 한 각 경기에서 최소 30분 이상 출전하기로 돼 있었다고 주장했다.
하지만 메시는 지난해 10월10일 열린 베네수엘라전(1-0 승리)에 출전하지 않고 경기장 스카이박스에서 가족, 지인들과 함께 관람만 했다.
다음 날 메시는 인터 마이애미의 미국 메이저리그사커(MLS) 애틀랜타 유나이티드와 경기에서 풀타임을 뛰며 두 골을 넣어 팀의 4-0 승리를 주도했다. 이후 메시는 3일 뒤인 14일 열린 아르헨티나와 푸에르토리코의 친선경기(6-0 승리)에도 출전했다.
당초 이 경기는 시카고에서 열릴 예정이었지만, 저조한 티켓 판매율과 이민 단속 상황 등의 영향으로 플로리다주로 장소가 변경됐다. AFA는 티켓 가격을 25달러까지 낮췄고 애초 예정됐던 경기장보다 규모도 더 작았지만 결국 관중석은 다 채워지지 않았다. 비드 측은 정확한 손해배상 금액은 명시하지 않았으나 메시가 출전하지 않은 것과 부진한 티켓 판매로 수백만달러의 손실을 봤다고 주장했다.
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한편 과거 크리스티아누 호날두도 이와 유사한 상황을 겪으며 소송을 당한 적이 있다. 그는 2019년 이탈리아 프로축구 유벤투스의 방한 경기 때 경기에 나서지 않고 벤치를 지켜 수만 명 팬들의 분노를 불러일으켰다. 이후 주최사에 대한 손해배상 및 위약금 청구 소송이 잇따르기도 했다.
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