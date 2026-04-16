민·관 청렴 거버넌스 협약식, 간담회 개최

경남 양산시립박물관(관장 신용철)과 통도사 성보박물관(관장 진응 스님)은 16일 양산시립박물관 1층 대강당에서 2026년 민·관 청렴 거버넌스 구축을 위한 협약을 체결했다.

양산시립박물관과 통도사 성보박물관은 16일 양산시립박물관에서 2026년 민·관 청렴 거버넌스 구축을 위한 협약을 체결했다. [사진 제공=양산시] AD 원본보기 아이콘

이번 협약식은 시립박물관과 통도사 성보박물관이 공동으로 반부패·청렴 실천에 대한 강력한 의지를 다지는 자리로, 협약식 체결 후 간담회를 통해 지속적인 청렴 실천 활동에 대한 방안을 논의했다.

특히 이번 협약식을 통해 시립박물관은 통도사 성보박물관과 함께 청렴 문화를 조성하기 위해 적극적으로 노력하겠다고 전했다.

진응 통도사 성보박물관장 스님은 "청렴 거버넌스 협약을 통해 시민사회 청렴문화 조성에 적극 참여하겠다"고 말했다.

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신용철 시립박물관장은 "앞으로도 청렴 문화 확산과 시민 체감도 향상을 위해 앞장서겠다"고 다짐했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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