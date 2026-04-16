4·16 세월호 12주기 기억식

李, 현직 대통령 중 첫 참석

"생명에 한 치의 빈틈도 없게"

이재명 대통령은 16일 세월호 참사 12주기를 맞아 "어떤 상황에서도 국민을 반드시 지켜내는 나라, 국가를 온전히 믿고 의지할 수 있는 그런 나라, 반드시 만들어 놓겠다"고 약속했다.

이 대통령은 이날 김혜경 여사와 함께 경기도 안산화랑유원지에서 개최되는 '4·16 세월호 참사 12주기 기억식'에 참석해 이같이 말했다. 현직 대통령이 세월호 참사 기억식에 직접 참석한 건 이번이 처음이다.

이재명 대통령이 16일 경기도 안산 화랑유원지에서 열린 세월호 참사 12주기 기억식에서 추도사 후 자리로 돌아가고 있다. 2026.4.16 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이 대통령은 "국민의 생명과 안전을 지켜야 할 국가가 제 역할을 다하지 못했을 때 어떤 일이 벌어질 수 있는지 우리 모두가 똑똑하게 목격했다"면서 "그날의 과오와 그 무거운 교훈을 한시도 잊지 않으며 다시는 같은 일이 반복되지 않도록 반드시 그렇게 만들겠다고 다짐한다"고 밝혔다.

이어 이 대통령은 "국가가 존재하는 이유는 바로 국민의 생명과 안전을 지키기 위함"이라면서 "너무나 당연한 이 기본과 원칙을 반드시 바로 세우겠다. 생명과 안전에 관해서는 단 한 치의 빈틈도 허용하지 않겠다"고 공언했다.

또 이 대통령은 "국민 여러분께서 체감하실 수 있는 실질적이고 구체적인 변화를 이루어 낼 것"이라며 "이 약속을 지키는 것이야말로 세월호가 우리에게 남긴 숙제를 완성하는 길이라고 확신한다"고 강조했다.

그는 유가족들을 향해 "사랑하는 이를 잃은 깊은 슬픔 속에서도 그 절절한 기록을 하나하나 남기며 더 안전한 사회를 만들기 위해 헌신해 오신 유가족 여러분께 머리 숙여 경의를 표한다"는 뜻도 전했다.

AD

아울러 이 대통령은 "오랜 세월 동안 매일 같이 얼마나 큰 고통과 그리움을 감내해 오셨을지 감히 헤아리기 어렵다"며 "대한민국 대통령으로서 무거운 책임을 통감한다"고 했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>