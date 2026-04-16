교원단체가 '세월호 참사 12주기'를 맞아 정부와 지방자치단체에 안전한 교육 환경 조성에 힘써달라고 당부했다.

16일 한국교원단체총연합회(교총)는 성명을 내고 "전국 50만 교육자와 함께 사랑하는 250명의 제자, 12명의 동료 교원 등 희생자분들을 깊이 추모한다"고 밝혔다.

교총은 "전국 교육자들은 참사 당시 제자를 구하기 위해 살신성인한 단원고 선생님들의 숭고한 희생을 잊지 않고 기억하고 있다"면서 "세월호 참사의 교훈은 우리 사회 모두가 생명 존중과 안전 의식을 실천할 때 비로소 완성되는 것"이라고 했다. 그러면서 정부와 지자체를 향해 "더욱 안전한 교육 환경을 만들기 위해 적극적으로 제도를 개선하고 예산을 확보해달라"고 했다.

전국교직원노동조합(전교조)도 이날 성명서에서 "참사로 희생된 304명의 소중한 생명을 깊은 슬픔으로 추모한다"며 유가족과 피해자들에게 위로를 전했다.

이어 "세월호 참사는 우리 사회에 국가의 존재 이유와 인간 존엄의 가치를 묻는 뼈아픈 이정표였다"면서 "참사 이후 12년 동안 우리는 끊임없이 '국가는 국민의 생명을 보호하고 있는가', '우리는 타인의 고통에 충분히 공감하고 있는가', '우리 학생들이 살아갈 미래는 어제보다 안전한가'를 물어왔지만, 안타깝게도 현실은 여전히 이태원 참사를 비롯한 사회적 참사가 반복되고 있으며 참사 원인을 제대로 규명하거나 제대로 된 책임을 묻지 못하고 있다"고 지적했다.

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진수영 전교조 참교육실장은 "돈보다 사람의 생명과 안전이 최우선인 사회를 만들기 위해서는 세월호 참사를 기억해야 한다"면서 "사고 예방과 피해자 보호를 위한 국가와 기업의 책임을 담은 '생명안전기본법'이 하루빨리 국회를 통과하길 바란다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



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