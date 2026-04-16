LG전자 플래그십 D5, 봄 맞이 대규모 ‘오픈 세일’ 프로모션 실시

프리미엄 가전의 중심지인 'LG전자 플래그십 D5'가 봄 시즌을 기념하여 파격적인 혜택을 제공하는 '오픈 세일' 행사를 개최한다. 이번 프로모션은 4월 13일부터 30일까지 사전 예약을 접수하며, 본 행사는 5월 1일부터 31일까지 한 달간 운영된다.

LG전자 플래그십 D5는 행사 기간 내 방문 고객을 위해 차별화된 프로그램을 선보인다. 일부 품목을 제외한 전 제품에 특별 할인가를 적용하며, 매 주말에는 매장 내 웨딩 박람회를 열어 스튜디오, 드레스, 메이크업, 예물 등 혼수 필수 품목을 특별 혜택과 함께 제안한다. 또한 해당 지점만의 단독 시크릿 사은품과 구매 금액대별 포인트 적립 등 풍성한 보상을 마련했다.

증정 사은품은 소비자 선호도가 높은 프리미엄 브랜드로 구성했다. 햄튼, 에머, 테팔, WMF, 한국도자기, WOLL, ELLE, 콕스타, 아이젠베르그, BRK, 라체나 등 유명 브랜드의 주방 및 생활용품이 구매 금액에 따라 지급되며, 결제 규모에 따라 최대 70만 멤버십 포인트가 추가로 적립된다.

고객을 위한 세심한 이벤트도 눈에 띈다. 사전 예약 후 상담을 마친 고객 전원에게는 고급 2인 식기 세트를 증정하며, 방문 후기를 남긴 리뷰 고객에게는 감성적인 프리미엄 라이프스타일 기프트를 별도로 제공한다.

서울 강남구 도산대로 학동사거리에 위치한 LG전자 플래그십 D5는 LG전제 베스트샵 (구)강남본점을 리뉴얼한 매장으로, 2025년 전국 LG전자 베스트샵 매출 및 웨딩 부문 1위를 기록한 바 있다. 현재는 고객별 라이프스타일에 맞춘 전문 큐레이션 서비스를 통해 적합한 구매 경험을 제공하고 있다.

AD

매장 관계자는 "결혼과 이사가 잦은 봄을 맞아 고객들이 합리적인 비용으로 가전을 마련할 수 있도록 준비했다"며 "사전 상담 예약을 활용하면 대기 없이 가전 전문가의 1:1 맞춤 컨설팅을 받을 수 있다"고 전했다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>