혼다코리아, 8인승 SUV '뉴 파일럿 블랙 에디션' 출시
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알칸타라 소재 적용…가격 7880만원
혼다코리아는 8인승 대형 스포츠유틸리티차(SUV) '뉴 파일럿 블랙 에디션' 온라인 사전 계약을 17일부터 시작한다고 16일 밝혔다.
뉴 파일럿 블랙 에디션. 혼다코리아
파일럿은 북미 시장에서 3년 연속 10만대 이상 판매되는 등 독보적인 패밀리 SUV로서 많은 사랑을 받은 모델이다. 이번에 공개된 블랙 에디션은 부분변경을 통해 더 과감하고 강인한 스타일의 디자인을 적용하고 안전, 편의 사양을 강화했다.
프런트 그릴과 프런트·리어 범퍼, 휠 디자인 등 외관 변화로 이전 모델 대비 한층 압도적인 존재감을 보여준다. 실내에는 알칸타라 소재를 새롭게 적용해 고급스러운 분위기를 연출했으며, 12.3인치 센터 디스플레이가 탑재되는 등 편의사양을 강화했다. 조향감 및 실내 정숙성, 안전 사양도 업그레이드되면서 상품 경쟁력을 높였다.
파워트레인은 기존과 동일한 V6 3.5ℓ 직분사 DOHC i-VTEC 엔진과 10단 자동변속기가 탑재, 파워풀한 주행 성능을 발휘한다. 첨단 운전자 주행 보조 시스템인 '혼다 센싱'을 탑재했으며, 미국 고속도로 안전보험협회(IIHS) 충돌 테스트에서 'TSP'를 획득해 높은 수준의 안전성도 인정받았다.
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판매 가격은 7880만원(부가세 포함)이며 5월 중 공식 발매 예정이다. 혼다코리아는 사전 계약 고객에게 최대 8년 8만km 엔진오일 쿠폰과 특별 기프트 세트를 제공한다.
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