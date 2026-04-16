한국로봇융합연구원·포스텍 참여, 6개월간 연구용역 추진

통합돌봄 연계 모델 구축으로 산업·복지 결합 전략 모색

포항시가 초고령사회에 대응해 16일 시청 중회의실에서 기술 기반 통합돌봄 체계 구축을 위한 '포항시 에이징테크 융합 플랫폼 조성 연구용역' 착수보고회를 개최했다.

이날 보고회에는 김신 포항시 복지국장을 비롯한 관련 부서장 등 20여 명이 참석해 용역 추진 방향과 주요 과업을 공유하고 정책 반영을 위한 의견을 수렴했다.

포항시는 16일 시청 중회의실에서 ‘포항시 에이징테크 융합 플랫폼 조성 연구용역’ 착수보고회를 개최했다. 포항시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 연구용역은 2026년 4월부터 9월까지 6개월간 총 8000만원의 사업비로 추진되며, 한국로봇융합연구원과 포항공과대학교 산학협력단이 공동 수행한다.

주요 과업은 ▲에이징테크 융합 플랫폼 조성 타당성 검토 ▲지역 돌봄 수요를 반영한 돌봄 로봇 활용 방안 도출 ▲통합돌봄 정책과 연계한 적용 모델 및 추진체계 마련 등이다.

포항시는 급속한 고령화와 1인 가구 증가로 돌봄 수요가 급증하는 상황에서 기존 인력 중심 돌봄 체계만으로는 대응에 한계가 있다고 보고, 인공지능(AI)·로봇·데이터 기술을 접목한 에이징테크 기반 돌봄 체계를 선제적으로 구축한다는 방침이다.

특히 이번 용역은 의료·요양·복지 서비스를 연계한 통합돌봄 체계와 결합해 현장에서 적용 가능한 모델을 마련하는 데 중점을 두고 추진된다.

김신 복지국장은 "이번 연구용역은 AI와 로봇 기술 등 에이징테크를 활용해 기존 돌봄 체계를 한 단계 고도화하는 것이 목표"라며 "기술 기반 돌봄을 통해 사각지대를 해소하고 시민이 살던 곳에서 안정적으로 생활할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했다.

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한편 포항시는 이번 연구 결과를 바탕으로 에이징테크 융합 플랫폼 구축을 단계적으로 추진하고, 향후 국비사업과 연계해 지역 산업과 돌봄 정책이 결합된 새로운 성장 모델로 발전시켜 나갈 계획이다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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