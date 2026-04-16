군, 5월까지 안전시설강화·교육관 리모델링



산림생태종합휴양단지인 금산산림문화타운이 자연친화적인 힐링숲 공간으로 업그레이드된다.

금산군은 4억 원의 예산을 투입해 5월 말까지 금산산림문화타운 내 노후 시설을 정비한다.

지난해 시범 운영을 통해 큰 호응을 얻었던 헬스투어의 본격적인 시행을 위해 교육관을 리모델링하기로 했다.

새롭게 조성되는 교육관에는 ▲개인 및 가족 단위 이용객을 위한 최적화된 숙소 ▲이용객 간 소통과 즐거움을 더해줄 공유 주방 ▲디지털 편의성을 높인 휴게실 및 체험실 등이 들어설 예정이다.

이용객의 안전을 최우선으로 고려해 지난해 폭우 피해를 입었거나 재해 우려가 있는 지역에 대한 보수·보강 공사를 병행하기로 했다.

보완공사로 인해 교육관은 5월까지 일시 휴관하며 일부 구간의 진입이 제한된다. 산림문화타운 내 숙박시설, 캠핑장과 산책로 등 주요 시설은 정상적으로 이용이 가능하다.

금산산림문화타운의 예약 및 운영 관련 상세 정보는 '숲나들e 누리집'을 통해 확인할 수 있다.

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군 관계자는 "이번 보완공사를 통해 방문객들에게 더 높은 수준의 산림복지 서비스를 제공할 수 있을 것"이라며 "청정 금산의 숲에서 몸과 마음을 건강하게 채우는 특별한 휴식을 누려보시길 바란다"고 전했다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



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