경기 오산시(시장 이권재)는 지난 14일 기상이변에 따른 극한 호우 등 여름철 자연재난으로부터 시민의 생명과 재산을 보호하기 위해 '2026년 여름철 자연재난 사전대비 추진보고회 및 현장점검'을 실시하고 본격적인 안전 점검 체계에 돌입했다고 16일 밝혔다.

오산시청 전경. 오산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이권재 오산시장 주재로 열린 이번 보고회에는 본청과 사업소, 8개 동 등 관계부서가 참여해 부서별 사전 점검 현황을 공유하고, 사각지대 없는 방재 대책을 마련하기 위해 진행됐다. 특히 오산경찰서와 오산소방서 등 유관기관이 함께 참여해 재난 발생 시 신속한 상황 전파와 긴급 구조를 위한 협력 방안을 논의했다.

보고회 직후에는 침수 피해 예방의 핵심 시설인 관내 빗물펌프장을 대상으로 시설 상태 점검과 실가동 훈련을 실시했다. 이어 인명피해 우려 지역과 오산 제6배수문 현장을 방문해 컨트롤러 등 주요 설비의 정상 작동 여부를 확인하며 재난 대응 체계의 실효성을 점검했다.

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이권재 오산시장은 "최근 기후 변화로 재난 규모를 예측하기 어려워진 만큼 철저한 사전 점검과 유관기관 간 협력 체계 구축이 무엇보다 중요하다"며 "모든 행정 역량을 집중해 재난 사각지대를 해소하고 빈틈없는 방재 태세를 갖추는 데 총력을 다해달라"고 당부했다.

오산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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