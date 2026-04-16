우주청, K-SSA 480억 착수…감시위성 2기·민간 데이터 허브로 우주산업 판 키운다

우주에서의 충돌과 추락 위험을 미리 읽어내는 한국형 '우주 교통관제탑' 구축이 첫걸음을 뗐다. 인공지능(AI)이 우주물체의 움직임을 예측하고, 감시위성이 저궤도에서 실시간으로 위험을 추적하는 국가 우주상황인식시스템(K-SSA)이 본격 개발에 들어가면서, 우주 주권과 민간 우주산업 생태계를 동시에 떠받칠 핵심 인프라가 마련될 전망이다.

우주항공청은 17일 2026년 신규 연구개발(R&D) 사업인 '국가 우주상황인식시스템(K-SSA) 개발' 착수회의를 열고 사업을 본격 추진한다고 16일 밝혔다. 사업 기간은 2026년부터 2030년까지이며 총사업비는 480억원(2026년 40억원) 규모다. 주관기관은 한국천문연구원이다.

K-SSA 개념도. 우주청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 기존 지상 관측 체계가 야간과 기상 조건에 따라 한계를 보였던 문제를 넘어 우주 기반 감시와 AI 분석을 결합한 한국형 SSA 체계를 구축하는 것이 핵심이다. 우주물체 추락·충돌 위험으로부터 국민 안전과 국가 위성을 보호하는 동시에 향후 우주교통관리(STM) 시장의 주도권을 선점하기 위한 국가 전략 인프라라는 의미를 갖는다.

저궤도 실시간 감시 첫 도전…초소형 위성 2기 2029년 투입

핵심 사업은 광학 센서를 탑재한 초소형 SSA 위성 2기 개발이다. 우주항공청은 2029년 하반기 궤도 진입을 목표로 우리나라 최초의 우주물체 실시간 감시·추적 위성망을 구축한다.

이 위성들은 국가 우주 자산이 밀집한 저궤도에서 실시간으로 우주물체를 추적하며 충돌 가능성과 추락 위험을 조기에 식별하게 된다. 기존 지상 감시의 사각지대를 메우며 국가 우주 감시 체계를 한 단계 끌어올리는 셈이다.

초소형위성 2기를 이용한 우주감시 인프라 개념도. 우주청 제공 원본보기 아이콘

여기에 우주감시 위성과 지상 관측 인프라, 미국·유럽 등 우주 선진국과의 협력으로 확보한 감시 정보를 민간 클라우드 기반 통합 관리 시스템으로 연결한다. 공공과 민간이 산발적으로 관리해온 우주물체 정보를 국가 표준 데이터 체계로 전환하는 작업도 병행된다.

AI 예측·데이터 개방…민간 우주산업 새 시장 연다

이번 사업의 또 다른 축은 AI·머신러닝 기반 우주위험 예측 기술이다. 독자 개발 알고리즘으로 우주물체 궤도 결정과 충돌 분석 정확도를 높여 기존 방식보다 빠르고 정밀한 조기 대응이 가능해질 전망이다.

우주항공청은 확보한 감시 데이터를 국가 안보와 공공 안전을 해치지 않는 범위에서 공공 데이터로 개방할 계획이다. 이를 통해 민간의 충돌 회피 솔루션, 위성 운영 서비스, 우주 보험, 궤도 분석 등 데이터 기반 SSA·STM 신산업이 국내에서도 본격적으로 성장할 수 있는 기반이 마련될 것으로 기대된다.

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권현준 우주청 우주항공정책국장은 "이번 사업은 우리나라의 독자적인 우주 감시 역량을 확보하고 우주 주권을 수호하기 위한 전략적 초석"이라며 "여기서 확보한 핵심 기술과 플랫폼을 바탕으로 대한민국이 글로벌 우주경제 강국으로 도약할 수 있는 발판을 마련하겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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