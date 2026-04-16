국방부 "계룡대 활주로 사용 불허"

업계, DX KOREA 등 전시회 난무 지적

육군협회가 주최하는 '대한민국 국제방위산업전시회'(KADEX 2026)가 올해 무산될 위기에 처했다. 국방부가 전시회 장소인 계룡대 활주로 사용을 허용하지 않기로 했기 때문이다.

2일 충남 계룡대에서 열린 '대한민국 국제방위산업전시회'에서 현대로템의 K2전차가 전시돼 있다. 사진=강진형 기자aymsdream@ AD 원본보기 아이콘

육군협회는 오는 10월 6∼10일 계룡대에서 국내외 450개사가 참가한 가운데 방산 전시회를 개최할 계획이었지만, 국방부가 장소 사용을 승인하지 않기로 방침을 정함에 따라 대책 마련에 고심하고 있다.

국방부는 16일 "국유재산법 제30조에 따르면 행정재산의 경우 그 용도나 목적에 장애가 없는 범위에서 사용 허가가 가능한데, 계룡대 활주로를 전시장으로 사용할 경우 그 용도나 목적에 장애가 없다고 볼 수 없어서 육군협회에 사용 허가가 제한됨을 (공문으로) 통보한 바 있다"고 밝혔다. 이어 국방부는 "육군협회를 포함한 모든 사용 허가 요청은 국유재산법 제30조의 범위에서만 승인할 수 있다"며 "2024년에 승인한 계룡대 활주로의 사용 허가에 대해서는 자체 감사를 준비 중"이라고 밝혔다. 육군협회는 2024년 국방부의 승인을 받아 충남 계룡대 활주로에서 KADEX를 개최했지만, 이번에는 국방부의 판단이 달라진 것이다.

국내 지상 방산 전시회는 해마다 논란을 이어왔다. 육군협회가 주최하는 '대한민국 국제방위산업전시회'(KADEX)와 경기 고양 킨텍스에서 열리는 대한민국방위산업전 DX KOREA 때문이다. 매해 비슷한 시기에 열리는데 성격까지 비슷해 K 방산기업의 피해만 키우고 있다는 것이다.

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이에 대해 육군협회는 "KADEX 2026 개최 장소인 계룡대 활주로 사용 제한 (국방부) 공문에 대해 매우 유감스럽게 생각한다"며 "육군협회는 국방부의 일방적 통보가 법적으로 타당한지 검토 중"이라고 밝혔다.

양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr



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