경기 양평군(군수 전진선)은 지난 14일 양평군청 대회의실에서 '2026년 상반기 공직자 지속가능발전 교육'을 성황리에 마무리했다. 이번 교육에는 청내 부서와 직속기관, 12개 읍면에서 총 83명이 참여했다.

전진선 양평군수가 지난 14일 양평군청 대회의실에서 '2026년 상반기 공직자 지속가능발전 교육'에 찬석해 인사말을 하고 있다. 양평군 제공 AD 원본보기 아이콘

양평군은 지속가능발전 기본전략에 따라 2023년부터 공직자를 대상으로 한 지속가능발전 교육을 정기적으로 실시하고 있으며, 올해도 상·하반기 각 1회씩 총 2회 추진할 계획이다.

전진선 양평군수는 인사말에서 "지속가능한 양평을 위해 단기적 성과에 머무르지 않고 미래 세대까지 고려한 발전이 필요하다"며 "이번 교육을 통해 공직자들이 인공지능(AI)을 미래 행정의 핵심 도구로 이해하고, 이를 군정에 적극적으로 접목해 지속가능한 정책으로 발전시키길 바란다"고 말했다.

이번 교육을 맡은 이명호 (사)케이썬 이사장은 "인공지능(AI)은 지속가능발전을 가속하는 핵심 기술로, 행정 혁신과 공공서비스 효율화를 이끌 수 있는 기회가 될 수 있지만, 디지털 격차와 기후 영향 등 다양한 위험이 수반된다"며 "공공부문은 인공지능을 전략적으로 활용해 인간 중심의 정책 역량을 강화해야 한다"고 설명했다.

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양평군 관계자는 "양평군은 전 부서에서 생성형 인공지능을 도입해 업무에 활용하고 있으며, 이번 교육이 공직자의 올바른 인공지능 활용 인식 확립에 기여할 것으로 기대한다"며 "앞으로도 지속가능발전을 위한 다양한 주제를 지속적으로 교육해 나가겠다"고 말했다.

양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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