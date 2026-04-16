‘경기도의 힘찬 도약, 광주에서’ 주제로 31개 시·군 화합의 장 열려

사전 예약 1만명 돌파 등 뜨거운 관심…역대 최다 관람객 기록 경신

방세환 광주시장 “경기도민의 하나 된 힘 확인하는 뜻깊은 축제 될 것”

경기도 최대의 스포츠 축제인 '제72회 경기도체육대회 2026 광주'가 16일 광주시 G-스타디움에서 화려한 막을 올리며 3일간의 대장정에 돌입했다.

경기도 최대의 스포츠 축제인 '제72회 경기도체육대회 2026 광주'가 16일 광주시 G-스타디움에서 화려한 막을 올리며 3일간의 대장정에 돌입했다. AD 원본보기 아이콘

이번 대회는 개최 전부터 시민들의 폭발적인 관심을 받았다. 광주시에 따르면 일반 시민 사전 예약자만 1만500명을 기록했으며, 개회식 당일 현장에는 역대 최대 규모인 1만3000여 명의 관람객이 운집해 경기도체육대회 역사상 가장 많은 인원이 참여한 개회식으로 기록됐다.

'경기도의 힘찬 도약, 광주에서'라는 주제로 열린 개회식은 광주시의 역동적인 에너지와 경기도의 미래 비전을 결합한 다채로운 프로그램으로 꾸며졌다. 31개 시·군 선수단은 각 지역의 특색을 살린 개성 넘치는 모습으로 입장하며 관중들의 뜨거운 박수갈채를 받았다.

이어 정보통신기술(ICT) 기반의 화려한 연출과 예술이 어우러진 주제 공연, 국내 정상급 인기가수들의 축하 공연이 이어지며 현장의 열기를 더했다. 특히 행사의 하이라이트인 성수 합수식과 성화 점화는 1420만 경기도민의 화합과 연대를 상징하며 감동적인 장면을 연출했다.

경기도 최대의 스포츠 축제인 '제72회 경기도체육대회 2026 광주'가 16일 광주시 G-스타디움에서 화려한 막을 올리며 3일간의 대장정에 돌입했다. 선수들이 입장하고 있다. 원본보기 아이콘

광주시는 이번 대규모 인파에 대비해 행정기관과 경찰 등 유관기관과 긴밀한 협력 체계를 가동했다. 철저한 안전관리 대책 아래 행사장 내 곳곳에 안전 요원을 배치하고 관람객 이동 동선을 세밀하게 관리한 결과, 개회식은 단 한 건의 안전사고 없이 성공적으로 마무리됐다.

AD

방세환 광주시장은 환영사를 통해 "제72회 경기도체육대회가 역대 최대 인원이 참여한 가운데 광주에서 개최된 것을 매우 뜻깊게 생각한다"며 "이번 대회를 통해 1420만 경기도민의 하나 된 힘과 열정을 확인하고 광주시가 한 단계 더 도약하는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.

한편, 이번 대회는 이날 개회식을 시작으로 오는 18일까지 3일간 광주시 일원에서 개최된다. 경기도 31개 시·군을 대표하는 선수단이 육상, 수영, 축구 등 총 27개 종목에서 그동안 갈고닦은 기량을 겨루며 열띤 경쟁을 펼칠 예정이다.

경기도 최대의 스포츠 축제인 '제72회 경기도체육대회 2026 광주'가 16일 광주시 G-스타디움에서 화려한 막을 올리며 3일간의 대장정에 돌입했다. 이종구 기자 원본보기 아이콘

경기도 최대의 스포츠 축제인 '제72회 경기도체육대회 2026 광주'가 16일 광주시 G-스타디움에서 화려한 막을 올리며 3일간의 대장정에 돌입했다. 이종구 기자 원본보기 아이콘

경기도 최대의 스포츠 축제인 '제72회 경기도체육대회 2026 광주'가 16일 광주시 G-스타디움에서 화려한 막을 올리며 3일간의 대장정에 돌입했다. 이종구 기자 원본보기 아이콘

경기도 최대의 스포츠 축제인 '제72회 경기도체육대회 2026 광주'가 16일 광주시 G-스타디움에서 화려한 막을 올리며 3일간의 대장정에 돌입했다. 원본보기 아이콘

경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>