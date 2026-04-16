경기 동두천시는 지난 14일 '2026년 동두천시 집중안전점검 추진 보고회'를 개최했다고 16일 밝혔다.

동두천시가 지난 14일'2026년 동두천시 집중안전점검 추진 보고회'를 개최하고 있다. 동두천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 보고회는 '대한민국 안전대전환 집중안전점검 기간(4월 20일~6월 19일)을 맞아, 부서별 집중안전점검 추진계획과 방향을 검토하고, 점검 결과에 따른 후속 조치 관리 방안 등을 논의하기 위해 마련됐다.

올해 동두천시는 집중안전점검 대상으로 70개소를 선정했으며, 각 분야 민간 전문가와 담당 공무원이 참여하는 합동점검을 실시할 계획이다. 점검 결과 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치하고, 보수·보강이 필요한 경우 신속한 후속 조치를 통해 철저히 관리할 방침이다.

박형덕 동두천시장은 "안전점검의 핵심은 사고를 예방할 수 있는 실효성 있는 대책 마련에 있다"라며 "우리 시는 전년도 집중안전점검 시군 평가에서 1위를 달성한 만큼, 올해도 시민들에게 안전하고 건강한 환경을 제공할 수 있도록 지속적인 관심과 책임감을 가지고 임해 주길 바란다"라고 당부했다.

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한편, 시 관계자는 점검 기간 동안 내실 있는 점검을 추진하고, 자율안전점검표를 배부하는 등 집중안전점검 홍보와 시민 안전의식 제고에 힘쓸 계획이라고 전했다.

동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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