정부, 스미싱 선제 경보…통신사 예방문자·즉시 수사 가동

고유가 피해지원금 신청과 지급을 앞두고 정부가 지원금을 사칭한 문자결제사기(스미싱) 차단에 선제적으로 나섰다. 정부는 지원금 안내 문자나 사회관계망서비스(SNS)에 인터넷 주소(URL)나 링크가 포함돼 있다면 100% 사기라며 클릭 금지를 당부했다.

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정부는 고유가 피해지원금 지급대상 안내, 카드 사용 승인, 온라인 신청을 빙자한 스미싱 공격이 급증할 가능성이 크다고 보고 특별 주의보를 발령했다. 실제로 지난해 민생회복 소비쿠폰 지급 시기에도 불법 도박사이트 접속 유도, 악성 앱 설치, 개인정보 탈취 등을 노린 스미싱 시도가 430건 적발된 바 있다.

이에 따라 정부와 카드사, 지역화폐 운영사는 지원금 신청과 관련한 URL 문자, 배너 링크, 앱 푸시 기능을 일절 제공하지 않기로 했다. 문자 속 링크 클릭만으로 악성 앱 설치와 금융정보 유출로 이어질 수 있다는 판단에서다.

"링크 누르지 말고 118로 확인"…디지털 취약계층 보호 병행

스미싱 피해예방 대응요령 안내문 원본보기 아이콘

정부는 국민비서 사전 알림서비스를 적극 활용하고, 출처가 불분명한 문자나 링크 포함 알림은 즉시 삭제할 것을 권고했다. 스미싱 여부는 한국인터넷진흥원(KISA) 보호나라의 '스미싱 확인서비스' 또는 118 상담센터를 통해 확인할 수 있다.

피해가 이미 발생했거나 악성 앱 감염이 의심될 경우에는 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단 신고대응센터 1394로 즉시 신고하면 된다.

특히 정부는 디지털 취약계층 보호에도 무게를 실었다. 온라인 비대면 신청 페이지에 스미싱 주의 문구를 넣는 한편, 고령층 등을 위해 은행 창구와 행정복지센터 대면 신청 과정에서도 별도 주의 안내를 병행하기로 했다.

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정부는 지난 10일부터 각 통신사 명의로 스미싱 예방 문자를 순차 발송하고 있으며, 경찰청·금융감독원·KISA와 공조해 모니터링을 강화하고 피해 신고 즉시 수사에 착수하는 신속 대응체계도 가동 중이다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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