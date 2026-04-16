카카오뱅크가 금융위기 상황에 놓인 청년층의 신용 회복과 재기를 지원하는 프로그램을 본격적으로 가동한다.

카카오뱅크 권태훈 경영전략그룹장(왼쪽)이 지난 15일 서울 중구 신용회복위원회 본사에서 열린 '프로젝트 다시, 봄' 업무협약식에 참여해 신용회복위원회 김은경 위원장(가운데), 사회연대은행 김용덕 이사장(오른쪽)과 함께 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

카카오뱅크는 카카오뱅크가 함께만드는세상, 신용회복위원회와 업무협약(MOU)을 체결하고 '프로젝트 다시, 봄'을 추진한다고 16일 밝혔다. 이번 협약은 지난 15일 서울 중구 신용회복위원회 본사에서 진행됐으며, 권태훈 카카오뱅크 경영전략그룹장, 김용덕 사회연대은행 이사장, 김은경 신용회복위원회 위원장 등이 참석했다.

'프로젝트 다시, 봄'은 금융 이용이 어려운 청년이나 채무조정 중인 만 19세부터 39세 이하 청년을 대상으로 신용 회복과 제도권 금융 재진입을 지원하는 프로그램이다. 카카오뱅크는 지난해 해당 사업을 위해 사회연대은행에 10억원을 출연하며 사업을 시작했다.

올해는 지원 규모와 방식이 구체화했다. 사회연대은행은 기부금을 활용해 연 1% 수준의 초저금리로 생계비 대출(최대 300만원)과 고금리 대환대출(최대 500만원)을 제공한다. 아울러 재무 상태 진단과 금융 교육도 병행해 실질적인 자립 기반을 마련할 계획이다. 신용회복위원회는 지원 대상 청년을 발굴하고 프로그램 참여를 연계하는 역할을 맡는다.

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지원 신청은 16일부터 사회연대은행 홈페이지를 통해 가능하다. 카카오뱅크 관계자는 "경제적으로 어려움을 겪는 청년들이 다시 희망을 찾고 자립할 수 있도록 돕고자 한다"며 "앞으로도 금융 취약계층을 위한 포용금융을 지속해서 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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