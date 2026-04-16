LS-VINA, 美 230㎸ 초고압 케이블 인증 획득…북미 전력망 시장 진입 예고

美전력청·전력 인프라 프로젝트 참여 자격 확보

고부가 체질 개선…4년 연속 1Q 최대 실적

LS에코에너지의 베트남 생산법인 LS-VINA가 미국 전력망 프로젝트 참여를 위한 초고압 케이블 인증을 확보하며 북미 시장 진입 기반을 마련했다.

LS에코에너지는 LS-VINA가 글로벌 공인 시험기관 KEMA로부터 230㎸급 초고압 케이블 품질 인증을 획득했다고 16일 밝혔다.

KEMA는 네덜란드의 세계적 권위기관으로, 이번 인증은 미국 전력 프로젝트에서 요구되는 규정(CS9)을 충족해 획득했다. 이를 통해 LS-VINA는 미국 내 대형 전력 인프라 프로젝트에 참여할 수 있는 납품 자격을 갖추게 됐다.

업계에 따르면 북미 시장은 미국을 중심으로 인공지능(AI) 데이터센터 확대와 노후 전력망 교체 수요 증가로 송전 인프라 투자가 확대되며, 2027년까지 약 79억달러(약 12조원) 규모로 성장할 전망이다.

특히 초고압 케이블을 안정적으로 생산·공급할 수 있는 현지 제조사가 제한적이어서, 인증을 확보한 글로벌 공급업체 중심으로 시장이 형성되고 있다.

LS-VINA는 유럽과 아시아 시장 경험을 바탕으로 초고압 케이블 경쟁력을 강화해 왔으며, 북미까지 대응 가능한 글로벌 생산 거점으로 사업을 확대하고 있다.

AD

LS에코에너지는 초고압 케이블 등 고부가가치 제품 중심의 사업 구조 전환을 통해 국내 전선 업계 평균(3~4%)을 웃도는 약 7%의 영업이익률을 기록하고 있으며, 2026년 1분기에도 역대 최대 실적을 달성하는 등 성장세를 이어가고 있다.

이상호 LS에코에너지 대표는 "이번 인증은 LS에코에너지가 북미 시장까지 대응하는 글로벌 거점으로 도약하는 계기가 될 것"이라며 "글로벌 전력망 투자 확대에 맞춰 시장 공략을 지속 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>