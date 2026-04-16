유망 팸테크 기업 25개사 선정

이달 30일까지 참여기업 모집

한국여성경제인협회는 오는 30일까지 펨테크 산업 육성사업에 참여할 기업을 모집한다.

2026 펨테크 산업 육성 사업 안내 포스터. 여경협 AD 원본보기 아이콘

여경협은 지난 7일 씨엔티테크와 서울창조경제혁신센터를 사업 운영기관으로 선정하고 협약체결을 완료했다.

팸테크 산업 육성사업은 중소벤처기업부가 지원하고 여경협이 주관하며, 여성의 전 생애주기에 걸친 삶의 질 개선을 위한 제품과 서비스를 제공하는 펨테크 기술 보유 기업 25개사를 지원한다.

지원내용은 사업지원금 지원, 교육·멘토링·IR 프로그램 참여, 국내외 전시출전, 모태펀드·VC 후속투자 연계 등이다. 사업지원금은 제품·기술 수준과 사업성에 따라 기술선도형과 기초응용형으로 나누어 지원한다.

'기술선도형'은 AI, 바이오, 정밀진단 등 고도 기술을 보유한 기업이나 글로벌 진출 잠재력이 높은 유망 기업 5개사에 최대 8000만원을 지원한다. '기초응용형'은 앱과 보조기기 등 실생활 밀착형 솔루션을 보유한 초기기업 20개사에 최대 3000만원을 지원한다.

지원금은 펨테크 관련 제품·기술개발을 위한 시제품 제작비, 기술개발 용역비, 지식재산권 등 각종 인허가 비용과 제품 홍보 목적의 마케팅 비용 등으로 사용할 수 있다. 운영기관인 씨엔티테크와 서울창조경제혁신센터에서도 해당 사업을 통해 발굴한 유망한 기업에 직접 투자를 진행할 계획이다.

지원신청 방법 등 자세한 내용은 여경협, 씨엔티테크, 서울창조경제혁신센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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박창숙 여경협 회장은 "올해 첫발을 떼는 펨테크 산업 육성사업은 기초 응용부터 고도화된 기술 단계까지 기업별 상황에 맞춘 지원과 육성 체계를 마련했다"며 "우리 펨테크 기업들이 경쟁력을 확보해 글로벌 시장의 주도권을 선점하는 결정적인 전환점이 되길 기대한다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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