농협금융, 2차 생산적금융 특위 개최

정부 정책 연계해 생산적·포용적 금융 강화

이찬우 NH농협금융지주 회장은 "앞으로도 생산적·포용적 금융 목표 달성을 위해 사업 모델과 상품·제도를 지속적으로 개선해나가겠다"고 밝혔다.

16일 농협금융에 따르면 이 회장은 전날 서울 서대문 NH농협타워에서 열린 2차 생산적금융 특별위원회에서 "지역 경제와 미래 성장산업을 뒷받침하는 실질적인 금융 공급에 더욱 속도를 내달라"고 주문했다. 특위 회의에는 이 회장과 특위 위원 등 50여명이 참석했다.

농협금융은 올해 1월 생산적금융 특별위원회 출범 이후 약 3개월만에 생산적·포용적 금융에 총 7조5000억원을 공급했다. 이는 연간 목표액(19조2504억원)의 약 39% 수준으로, 정상 추진 진도를 상회하는 실적이라고 농협금융은 설명했다.

이 회장은 "정부 정책 추진방향에 부합하는 농협금융 고유의 차별화된 생산적·포용적 금융을 지속적으로 실현해 나가야 한다"고 강조했다.

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이번 회의에서는 정부 정책방향과 연계해 생산적·포용적 금융을 유지·강화하는 방안을 논의했다. 또한 지난 14일 동남권 해양·항공·방위산업 종합지원센터 개소를 계기로 지역 밀착형 생산적·포용적 금융 추진을 가속하기로 결의했다.

모험자본 공급 계획, 신재생에너지 밸류체인 지원 현황 및 계획, 지역 인프라 활용 국민성장펀드 지방투자 활성화 계획, 지역 밀착형 포용적 금융모델(마을기업 협약대출) 개발 등도 분과 별 과제도 안건으로 올랐다.

이찬우 NH농협금융지주 회장이 15일 서울 서대문 NH농협타워에서 생산적금융 특별위원회 회의를 주재하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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