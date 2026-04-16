'얼리 썸머' 트렌드 확산

숨고는 본격적인 무더위가 시작되기 전인 4월부터 여름 채비에 나서는 고객이 급증하고 있다고 16일 밝혔다.

올해 1~3월 숨고 내 에어컨 청소 외에 방충망 설치, 차량 선팅 등 여름철 대비 주요 서비스는 2023년 동기 대비 62% 증가했으며, 특히 에어컨 청소는 2023년 동기 대비 약 2배 증가했다.

이러한 수요 조기화는 기온 상승 시점과도 밀접한 관련이 있는 것으로 분석된다. 숨고가 최근 4년간 여름 서비스 요청 데이터를 분석한 결과, 낮 최고 기온이 20도를 돌파하는 시점을 기점으로 에어컨 청소 등 관련 서비스 요청서가 급증했다.

2026 여름준비 페스타 안내 이미지. 숨고 AD 원본보기 아이콘

한여름 성수기에 임박해 서비스를 찾을 경우 겪게 되는 불편을 피하려는 심리도 크게 작용했다. 숨고가 지난 14일 여름 서비스 요청 고객 610명을 대상으로 진행한 설문조사에서 응답자의 61.6%는 '과거 에어컨 청소 시기를 놓쳐 아쉬움을 느낀 적이 있다'고 답했으며, 가장 큰 이유로 '원하는 일정에 맞추기 어려웠던 점(25.7%)'을 꼽았다.

숨고 관계자는 "기후 변화로 인해 여름이 길어지면서 봄부터 미리 쾌적한 일상을 준비하는 서비스 이용 패턴이 자리 잡았다"며 "무더위로 인한 불편을 한발 앞서 해결하려는 똑똑한 라이프스타일이 정착된 결과"라고 했다.

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숨고는 이러한 수요 변화에 맞춰 고객들의 합리적인 여름 준비를 지원하기 위해 '2026 숨고 여름준비 페스타'를 진행한다. 지난 13일부터 6주간 진행되는 이번 행사는 자가·자차·휴가 준비 등 3대 테마를 중심으로 여름 필수 서비스에 대한 할인 쿠폰 포함해 총 5000만원 규모의 경품 이벤트도 함께 운영한다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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