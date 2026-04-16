태백시, 에어돔부터 숙박까지

사계절 스포츠 메카로 도약

생활·전문체육 인프라 대폭 확충

강원도 태백시(시장 이상호)는 문곡소도동 일대를 중심으로 사계절 다목적 전지훈련시설(에어돔)과 청정고원 스포츠센터, 볼링경기장, 태백 休 전지훈련센터 등을 포함한 500억원 규모의 실내 스포츠타운 조성을 추진하며 생활체육과 전문체육 기반 확대에 나서고 있다고 16일 밝혔다.

휴 전지훈련센터 조감도 및 투시도. 태백시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 고원 스포츠 환경을 기반으로 시민이 일상에서 이용할 수 있는 생활체육 공간과 각종 대회 및 전지훈련이 가능한 전문체육 인프라를 함께 구축하는 것으로, 체육 기반 전반을 강화하는 데 목적이 있다.

먼저 문곡소도동 고원4구장 일원에 들어서는 사계절 다목적 전지훈련시설(에어돔)은 축구장 등을 갖춘 실내 훈련시설로, 기후와 계절의 영향을 받지 않는 안정적인 체육활동 환경을 제공할 예정이다. 해당 사업은 총사업비 125억 원을 투입해 2026년 준공을 목표로 추진하고 있다.

이어 고원2체육관 일원에서는 볼링경기장 증축사업이 추진된다. 기존 8레인을 16레인으로 확장하는 사업으로, 총사업비 90억 원을 투입해 2026년 3월 착공을 시작으로 본격 추진 중이다.

이를 통해 시민들이 보다 쾌적하게 이용할 수 있는 생활체육 공간을 확충하는 한편, 공인경기장 수준의 시설을 갖춰 각종 대회 개최 여건도 마련할 계획이다.

청정고원 스포츠센터 조감도 및 투시도. 태백시 제공 원본보기 아이콘

아울러 청정고원 스포츠센터 건립도 현재 진행 중이다. 총사업비 175억 원 규모로 추진되는 해당 사업은 2026년 준공을 목표로 하며, 생활체육과 전문체육 기능이 결합된 복합 체육 인프라로 조성돼 전국 및 도 단위 대회 유치와 전지훈련 수요 대응에 기여할 것으로 기대된다.

이와 함께 '태백 休(휴) 전지훈련센터 조성사업'도 추진된다. 총사업비 125억 원 규모로, 사계절 전지훈련과 숙박이 가능한 체류형 전지훈련 인프라 확충을 목표로 하며, 2026년 착공을 시작으로 본격 추진될 예정이다.

태백시는 이들 시설이 집적되면 문곡소도동 일대가 시민 생활체육과 대회·훈련 기능이 어우러진 실내 스포츠타운으로 자리 잡을 것으로 기대하고 있다.

사계절 다목적 훈련시설(에어돔). 태백시 제공 원본보기 아이콘

아울러 스포츠시설 이용 편의 향상을 위한 기반 정비도 함께 추진된다. 국도35호(8공구~황지가스) 구간 인도 보수공사를 통해 보행환경을 개선하고, 스포츠시설 접근성을 높일 계획이다.

또한, 태백시는 서학골 일대에 36홀 규모의 파크골프장 조성을 위한 행정절차를 진행 중이며, 실내 테니스장과 연무장 등을 포함한 복합 체육시설 조성을 검토하고 있다.

AD

태백시 관계자는 "문곡소도동 실내 스포츠타운 조성을 통해 시민들이 일상에서 편리하게 이용할 수 있는 체육환경을 확충하고, 각종 대회와 전지훈련 유치 기반도 함께 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

청정고원 스포츠센터. 태백시 제공 원본보기 아이콘

한편, 태백시는 문곡소도동 실내 스포츠타운 조성 등 체육 인프라 확충과 2009년 제44회 강원도민체육대회 개최 이후 축적된 전국 규모 체육대회 운영 경험을 바탕으로, 2029년 제64회 강원특별자치도민체육대회 유치에 나설 계획이다.

태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>