서울시, 신통기획 확정…최고 42층 규모

3종일반주거지역 변경·용적률 20% 완화

서울 구로구 개봉1동 사거리 일대 노후 주택가가 '신속통합기획'(신통기획) 방식을 통해 1853가구의 아파트로 탈바꿈한다.

서울시는 구로구 개봉동 120-1일대 7만6163㎡에 대한 주택정비형 재개발사업의 신통기획을 확정했다고 16일 밝혔다.

서울시가 신속통합기획을 확정한 구로구 개봉동 120-1 일대 재개발사업 조감도. 서울시 제공 AD 원본보기 아이콘

'신통기획'은 서울시가 정비계획 수립 단계부터 공공성과 사업성을 함께 고려한 가이드라인을 제시하고, 심의·절차를 통합·간소화해 사업을 신속하게 추진하도록 지원하는 공공지원계획이다.

시는 신통기획을 통해 제2종 및 제3종일반주거지역이 혼재된 이 일대 용도지역을 제3종일반주거지역으로 일괄 조정하고, 용적률 20% 완화, 사업성 보정계수(2.0) 등을 적용해 사업성을 개선했다.

이를 통해 이 지역에는 재개발을 통해 최고 42층 총 1853가구의 아파트가 들어서게 된다.

시는 이 사업에 대해 ▲도시의 다양한 풍경을 담는 생활권 중심 경관 형성 ▲지역 생활과 문화를 연결하는 활력있는 공간 조성 ▲기반시설 정비를 통한 편리한 생활 터전의 3가지 계획 원칙을 마련했다.

개봉1동사거리 일대에 최고 42층 규모 스카이라인을 조성하고 생활권 중심부에 상징적 경관타워를 배치하는 한편, 매봉산~고척근린공원을 잇는 폭 30m의 열린 통경축도 조성한다.

사거리 생활권 중심부에는 상징경관형 타워와 근린생활시설을 결합한 복합주동을 배치한다. 또 세곡초등학교 연접부에는 일조를 고려해 중·저층 주동, 단지 내 단차 발생 구간에는 테라스형 주동, 남부순환로변에는 직각 배치를 적용하는 등 다양한 건축 배치를 계획했다.

이와 함께 남부순환로로 단절된 보행 구간은 공공보행통로로, 매봉산과 고척근린공원에 조성된 구로행복길과 주변 사업지는 순환형 공공보행통로로 각각 연결한다. 주요 보행 결절부에는 개방형 커뮤니티시설도 조성한다.

특히 세곡초에 접한 고척로33길 주변은 방과후교실, 작은도서관, 돌봄시설 등 교육·돌봄 특화공간으로 조성하고, 고척로와 생활권 중심부에는 저층부 상가를 도입할 예정이다.

이밖에 개발사업에 따른 교통수요에 대응하기 위해 고척로를 기존 4~6차로에서 6~8차로로 확장하고, 남부순환로 접속부 교통운영체계도 정비할 방침이다.

시는 주민공람, 의견 청취 등 관련 절차를 진행해 연내 구역 지정을 추진할 방침이다. 기획 과정 및 건축 시뮬레이션은 `서울시 신속통합기획 온라인 아카이브에서 확인할 수 있다.

시는 이번 기획 확정으로 총 281곳 중 171곳의 신속통합기획이 완료됐다.

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안대희 서울시 도시공간본부장은 "이번 기획으로 개봉·고척이 하나의 생활권으로 통합돼 지역 주민의 편의가 개선될 것"이라며 "올해 중 구역 지정을 시작으로 사업이 신속하게 추진될 수 있도록 단계별로 촘촘하게 지원하겠다"고 말했다.

정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



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