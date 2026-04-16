에어뉴질랜드, 장거리 노선 수면 공간 도입

이코노미 승객, 추가 요금 내면 4시간 이용

뉴질랜드 항공사 에어뉴질랜드가 초장거리 노선 이코노미 승객을 위한 침대형 수면 공간을 도입한다. 좌석 외에 별도 비용을 내면 기내에서 누워 쉴 수 있는 서비스다.

에어뉴질랜드는 항공사 최초로 침대형 수면 캡슐 좌석 서비스인 '스카이네스트(Skynest)'를 도입한다. 에어뉴질랜드 AD 원본보기 아이콘

에어뉴질랜드, 항공사 최초 침대형 좌석 서비스 '스카이네스트' 도입

15일(현지시간) 영국 가디언에 따르면 에어뉴질랜드는 항공사 최초로 침대형 수면 캡슐 서비스인 '스카이네스트(Skynest)'를 도입한다고 밝혔다.

서비스는 뉴질랜드 오클랜드~미국 뉴욕 간 초장거리 노선 이코노미 승객을 대상으로 하며 오는 5월부터 예약받아 11월 이후 운항에 적용할 예정이다.

이 수면 캡슐은 보잉 787-9 드림라이너 기내 통로 공간에 설치되며 총 6개의 전신 길이 침대 형태로 구성된다. 캡슐에는 새 침구와 프라이버시 커튼, 조명, 안대와 스킨케어 용품, 귀마개, 양말 등이 포함된 키트가 제공된다. 각 수면 캡슐은 길이 약 203㎝로, 어깨너비는 약 64㎝이며 발 쪽으로 갈수록 약 41㎝까지 좁아지는 구조다.

에어뉴질랜드는 항공사 최초로 침대형 수면 캡슐 좌석 서비스인 '스카이네스트(Skynest)'를 도입한다. 에어뉴질랜드 원본보기 아이콘

가격 43만원…코골이는 되지만, 향수는 안 돼

프리미엄석과 이코노미석 승객 모두 기본 좌석 항공권을 구매해야 하고 별도로 4시간 이용권을 추가로 예약할 수 있다. 이용 요금은 495뉴질랜드달러(약 43만원)이다. 초기에는 항공편당 2회 이용 세션이 운영되고 승객 1인당 1회만 예약할 수 있다.

수면 캡슐 이용 시 다른 승객과 가깝게 붙어 휴식을 취하게 된다. 내부에서 앉을 수 있는 공간은 제공되지 않는다. 2인 이상이 함께 사용하는 것은 금지되고 음식 섭취나 어린이 동반 이용도 제한된다.

항공사는 향수 사용을 자제해달라고 당부했다. 다만 코골이에 대해서는 별도 제재 없이 귀마개를 제공한다고 밝혔다.

에어뉴질랜드 CEO "장거리 승객 쉴 수 있게"

니킬 라비샹카르 에어뉴질랜드 최고경영자(CEO)는 뉴질랜드처럼 지리적으로 먼 국가의 경우 "여정 자체가 중요하다"며 "장시간 비행을 감수할 수 있어야 방문 수요를 끌어낼 수 있다"고 설명했다. 이어 "더 많은 승객이 장거리 비행 중 제대로 휴식할 수 있게 하는 것이 여행을 보다 수월하게 만들 것"이라고 말했다.

에어뉴질랜드는 기존에도 추가 요금을 내면 이코노미 좌석 한 줄을 침대처럼 활용할 수 있는 '스카이카우치(Skycouch)' 서비스를 제공해왔다.

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한편 다른 항공사들도 장거리 노선 이코노미 승객을 위한 편의 서비스 확대에 나서고 있다. 미국 항공사 유나이티드항공은 2027년부터 3개 좌석을 평평하게 만들어 사용할 수 있는 서비스를 도입할 계획이다. 호주 항공사 콴타스항공은 호주 시드니~영국 런던 세계 최장 노선에 '웰니스 존'(스트레칭 공간)을 마련할 예정이다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



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