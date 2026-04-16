스트레스 주요 원인, 타고난 부모 자신의 자폐 성향

지원 프로그램 부모에게도 확대 적용해야

자폐스펙트럼 장애 아동을 키우는 부모 세 명 중 한 명은 임상적으로 유의한 수준의 정신건강 문제를 겪고 있으며 이는 국내 일반 성인의 정신질환 유병률보다 3배 이상 높은 수치라는 연구 결과가 보고됐다.

분당서울대병원은 유희정 정신건강의학과 교수 연구팀이 이러한 연구 결과를 '자폐 및 발달장애 학술지'에 발표했다고 16일 밝혔다.

자폐스펙트럼 장애 아동의 부모가 겪는 주요 정신장애 종류와 비율. 분당서울대병원 AD 원본보기 아이콘

자폐스펙트럼 장애는 제한적이고 반복적인 행동에 흥미를 보이거나 의사소통 및 상호작용에 어려움을 겪는 복합적인 신경 발달 장애다. 최근 자폐스펙트럼 장애가 개인의 질환을 넘어 가족 공동체 내에서 공유될 수 있다는 연구가 발표되면서 자폐 아동을 키우는 부모의 스트레스 원인이 부모의 신경 발달적 특성에 있을 수 있다는 가능성이 제기됐다.

연구팀은 부모의 정신건강 문제는 자페 아동의 특성 때문만이 아닌 부모의 특성과도 밀접하게 연관돼있다고 보고 관련 연구를 진행했다. 자폐스펙트럼 장애 아동 232명과 그들의 부모 464명을 대상으로 심층 인터뷰, 심리학적 평가를 실시했다. 부모의 정신 건강 증상을 분석하기 위해 탐색적 요인 분석을 실시했다.

분석 결과 연구에 참여한 부모 중 29.1%가 우울증, 불안, 외상 후 스트레스(PTSD), 수면 문제 등 임상적으로 의미 있는 수준의 정신건강 문제를 겪고 있는 것으로 나타났다. 일반 성인의 정신건강 유병률인 8.5%(2021년 국민건강조사실태)보다 3배 이상 높은 수치다.

자폐 아동의 부모가 스트레스를 받는 주요 원인이 아이의 행동 문제로부터 기인하지 않고 생물학적으로 타고난 부모 자신의 광의의 자폐 성향이라는 점도 확인됐다. 부모의 정신건강과 아동의 자폐적 행동은 밀접한 연관성이 있었지만 부모의 광의의 자폐 성향 변수를 추가하자 아동의 자폐적 행동의 영향력이 상당히 감소했다. 오히려 부모의 광의의 자폐 성향이 정신건강에 미치는 영향력이 가장 높게 확인됐다. 그동안 자폐 아동을 키우는 부모들이 겪는 주요 스트레스 요인이 아동의 증상 문제라고 알려진 것과는 다른 결과다.

광의의 자폐적 성향이란 ▲사회적인 상호작용에 대한 낮은 흥미 및 개인 활동 선호 ▲변화보다는 일정한 규칙 선호 ▲대화의 맥락 파악이나 사회 적절한 언어 사용 어려움 등 가족 내 공유되는 신경 발달적 특성이다. 특히 이번 연구에서는 화용적 의사소통의 어려움과 정신건강이 가장 강한 상관관계를 보였다. 이러한 특성을 가진 부모는 자폐 아동과의 상호작용에서 비언어적 신호를 이해하거나, 대화의 맥락을 다양하게 살피는 게 상대적으로 어려울 수 있으며 이 때문에 스트레스에 더 취약할 수 있다고 연구팀은 설명했다.

정신건강 유병률은 성별에 따라서도 차이가 있었다. 남성 22.8%, 여성 35.3%로 여성이 더 취약한 것으로 나타났다. 어머니는 불안과 우울, PTSD 등에서 유병률이 높았고 아버지는 중독에서 유병률이 높은 경향을 보였다.

스트레스 원인도 성별에 따라 달랐다. 아버지는 아동의 공격성이나 충동성 등 외현화 행동에 주로 스트레스를 받은 반면, 어머니는 아동의 우울, 정서 조절의 어려움 등 심리적 문제에서 더 크게 스트레스를 받았다. 연구팀은 아버지가 주로 아동의 행동 문제를 관리하는 반면 어머니는 자녀의 감정적 요구나 정서적 안정을 돌보는 역할을 맡고 있기 때문이라고 설명했다.

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유 교수는 "그동안 자폐스펙트럼 장애 관련 정책과 지원 계획에서 부모 자신의 정신건강과 삶의 질은 너무 간과됐다"며 "부모의 심리적 안정은 아동의 정서·행동 발달에 중요한 만큼, 자폐스펙트럼 장애 지원 계획은 반드시 가족 단위로 이뤄져야 한다"고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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